PGN 2022: Diputados acepta recortes en Educación y aumento para partidos políticos

La versión del Presupuesto General de la Nación (PGN) remitida por la Bicameral fue aprobada con el respaldo de las bancadas coloradas.

Los parlamentarios liberales y de la multibancada opositora buscaron reponer los USD 17 millones que la Bicameral recortó al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), a pesar de que hablan de reasignaciones.

La diputada oficialista Jazmín Narváez mocionó que sea aprobada la versión del PGN 2022 remitida por el Poder Ejecutivo de G. 92,2 billones, pero en la votación se impuso la propuesta de la Bicameral.

El desarrollo de la sesión en la que se analizaba el PGN para el próximo año se desarrolló en gran parte con la ausencia de los legisladores oficialistas, quienes prefirieron sumarse a los saludos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por su cumpleaños.

Recortes a Educación

Uno de los temas debatidos fue el recorte de los fondos del FEEI. El diputado Tadeo Rojas, titular de la Bicameral, aseguró que no se han hecho recortes al presupuesto de los proyectos aprobados por el consejo.

El legislador colorado describió que en lo propuesto por el Ejecutivo, la Bicameral no introdujo modificaciones en lo que respecta a los proyectos en ejecución. Afirmó que las becas no recibieron recortes, así como tampoco la ejecución de proyectos de apoyo al Ministerio de Educación.

“Lo único que se ha hecho es realizar un cambio de fuente de financiación para cubrir los kits escolares y programas de alimentación. Hemos comprobado la disponibilidad de saldos de fondos del FEEI y lo que se hizo es reasignar USD 17 millones. Además, se agrega un articulado de que Hacienda deberá reponer los fondos en la medida de sus posibilidades ”, aseguró Tadeo Rojas, en su justificación del dictamen bicameral.

Por su parte, la diputada Celeste Amarilla aseguró que por más de que se hable de reasignaciones, se están sacando G. 119.600 millones del FEEI, que forman parte de los fondos no comprometidos y que no financian proyectos “en este momento”. Dijo que con esto, se limita a la aplicación de futuros proyectos.

“Es cierto que los ingresos del FEEI a veces superan a los proyectos aprobados, pero hay proyectos que aún no se aprobaron o no existen, pero pueden existir en unos meses. De ahí surge el término fondo. Si le dejamos sin fondos, ya no va a ser un fondo, ya que le damos la plata para cumplir solo con algunas propuestas ”, expresó.

Más recursos para instituciones

Tadeo Rojas dijo que el 99% de las instituciones del Estado pidieron aumentos en sus presupuestos, debido a recortes y que todos los pedidos “son fundados”, No obstante, aseguró que no hay recursos para todos, por lo que se priorizaron solicitudes de carácter social.

El titular de la Bicameral, afirmó que los USD 2 millones otorgados al Congreso corresponden a un pedido de restitución de recortes. Asimismo señaló que se reasignaron unos G. 2.000 millones a Cultura y G. 7.000 millones a Senadis, G. 5.000 millones para la Dibén, así como G. 1.700 millones para la Senad.

Otra reasignación de la Bicameral fueron de G. 20.000 millones para Salud, que serán para sostener los nuevos servicios y cargos. La Corte Suprema, la Fiscalía y otros también recibieron más recursos para cumplir con leyes que crean nuevas dependencias, según justificó Rojas.

Entre otras reasignaciones, Tadeo Rojas mencionó a la Universidad Nacional, el Hospital de Clínicas, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez.

El dictamen de la Bicameral también establece un aumento de G. 5,3 millones para los partidos políticos a ser distribuidos mediante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Nuevos pedidos de reasignación

Miguel Tadeo Rojas citó algunos pedidos de reasignaciones “que no implican aumentos presupuestarios”, como el de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud (reprogramación para reducir la carga horaria y recategorización), así como para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el Ministerio de la Niñez, la Facultad de Enfermería y el CAH.

Los pedidos de reasignaciones planteadas en la sesión fueron incluidos en la propuesta de la Comisión Bicameral de Presupuesto y aprobados por la Cámara Baja.

El diputado Roberto González planteó un aumento presupuestario o reingeniería en el presupuesto de la Dimabel para la implementación de un sistema que permite la trazabilidad de las municiones e instalar un sistema de circuito cerrado en sus depósitos.

Carlos María López también enfatizó en la necesidad de brindar de este sistema a la Dimabel y apoyó la reprogramación solicitada por la institución.

Al respecto el titular de la Bicameral de Presupuesto informó que esta reprogramación fue incluida en la versión presentada ante los diputados.

Estudio en particular

Mediante una reconsideración, el diputado Eusebio Alvarenga logró que se destinaran G.50 millones para una organización que trabaja con un hogar de ancianos.

Por su parte, la diputada Celeste Amarilla planteó que a partir de julio de 2022 el aumento a los docentes para el año entrante sea de solo 11% de y el restante 5% sea destinado a cumplir con el pedido de los médicos que solicitan mejores salarios. La propuesta fue rechazada.

Al respecto, el diputado Tadeo Rojas aclaró que la reducción de carga horario para médicos ya se contempla dentro de las modificaciones de la Comisión de Presupuesto, así como el aumento de 11% en enero y el 5% en julio del próximo año para los docentes .

También se solicitó suprimir el cambio de fuente con lo que se quitan de G119.000 millones al FEEI para otros gastos presupuestados. Rojas mencionó que de esta manera no se cumplirían con las otras instituciones por lo que pidió su rechazo.

Otro pedido de reprogramación fue planteado por Néstor Ferrer, quien solicitó destinar dinero a la equiparación salarial para funcionarios del Hospital de Clínicas mediante una transferencia de rubros por uno monto de G. 5000 millones para recategorización salarial de personal de salud fue aprobado.

También fue aceptado una reprogramación de G.300 millones para la Universidad Nacional de Asunción de Minga Porá.

Preocupación por dictamen de Bicameral

El Ministerio de Hacienda se pronunció la semana pasada en rechazo al dictamen. A la cartera no le cayó bien la creación del fondo de contingencia, el aumento del gasto salarial y el desfinanciamiento que aprobó la Bicameral.

Por su parte, docentes, estudiantes, economistas y referentes del sector privado se manifestaron en contra de recortar recursos al FEEI para seguir inflando el plantel público y repartiendo dinero a los partidos políticos.

El Presupuesto General de la Nación se considera como la ley más importante del país y contempla la cantidad de recursos que dispondrán todas las instituciones del Estado para el año próximo, así como los aportes a otras entidades descentralizadas.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un PGN 2022 de G. 92.2 billones, adenda incluida. La Comisión Bicameral de Presupuesto contempló un incremento de unos G. 4.6 billones; situándose en G. 96,8 billones.

El estudio de proyecto presupuestario pasó a un cuarto intermedio para ser tratado otro proyecto de ley que afecta a funcionarios del Hospital Nacional de Itauguá y Hospital de Trauma, quedando el estudio de los articulados.