PGN 2022: Dinero de becas pasaría a financiar a partidos políticos

El año pasado el FEEI ya sufrió un corte de USD 23 millones, por lo que sumado a los USD 17 millones menos que decretó la Bicameral para el 2022 llega a los USD 40 millones de ajuste, afectando a todos los programas emblemáticos, entre ellos Becal.

La Comisión Bicameral de Presupuesto General de la Nación tiene la intención de recortar los USD 17 millones para transferir esos recursos al Poder Judicial y a partidos políticos.

Relacionado: PGN 2022: MEC advierte que recortes afectaría a programas de primera infancia

El coordinador de Becal, Federico Mora, advirtió que de concretarse el nuevo recorte al FEEI, este podría ser el último año en el que el emblemático programa opere.

La Asociación de becarios y ex becarios de Becal emitió un comunicado señalando que los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), fueron blindados legalmente para no desvirtuar su objetivo.

La organización advirtió que las prioridades de un país se ven reflejadas en sus presupuestos. Por lo tanto, instó al Congreso Nacional a revertir "una decisión que puede afectar el futuro de la educación, ciencia y la formación de jóvenes profesionales.

Por su parte, Juan Manuel Brunetti, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dejó en claro que si recortan los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, faltará dinero para programas de primera infancia, infraestructuras y para la formación docente.

Puede leer: Sociedad Científica expresa repudio por intención de recorte de fondos

El Ministerio de Educación y Ciencias sufrió una disminución del 8% en su presupuesto para este 2021 y para el año entrante se prevén nuevos cortes en áreas sensibles como kits y alimentos.

La Bicameral estima una ampliación de casi USD 3 millones otorgada al TSJE para repartirlos a las agrupaciones políticas, bajo el argumento de que el 2022 es un año de elecciones internas para presidente y cargos legislativos.

Paraguay invierte apenas 3,4% del PIB en el sector, lo más bajo en toda la región por lo que crecen las críticas hacia el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto por la intención de realizar nuevos recortes.

Aseguran que recortes no afectarán a programas del FEEI

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Tadeo Rojas, aseguró que con los recortes no serán afectados ninguno de los programas a ser financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

El legislador colorado señaló que los recortes no comprometen los recursos que ya fueron asignados para programas en ejecución. Afirmó que solo se redireccionaron USD 17 millones de saldos disponibles y que, además, Hacienda deberá reponer estos recursos de forma gradual.

Relacionado: Monges defiende dinero para partidos y abre puerta para suba a médicos

“No se ha tocado ningún programa; no tiene recortes Becal, no tiene recortes la asistencia a niños de primera infancia; no hay nada de eso”, expresó Rojas, según informa el portal de Diputados.

La Cámara de Diputados tiene previsto para este miércoles el estudio del Presupuesto General de la Nación. Tanto el Senado como la Cámara Baja pueden incluir modificaciones en el proyecto presupuestario.

El Presupuesto General de la Nación se considera como la ley más importante del país y contempla la cantidad de recursos que dispondrán todas las instituciones del Estado para el próximo año, así como los aportes a otras entidades descentralizadas.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un PGN 2022 de G. 92.2 billones, adenda incluida. La Comisión Bicameral de Presupuesto contempló un incremento de unos G. 4.6 billones; situándose en G. 96.8 billones.