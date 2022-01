Permisionarios del Mercado 4 se movilizan contra el director

Los permisionarios del Mercado no están de acuerdo con las gestiones del director Juan Villalba.

A su vez, exigieron al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, poner en orden la Comuna para después querer imponer cambios, los cuales consideran “arbitrarios”.

“Nosotros exigimos a la Intendencia y al director del Mercado 4 que comiencen a ordenar su casa y que después quieran venir a atacar a los permisionarios. Nosotros aportamos dinero día a día a la Municipalidad”, expresó uno de los manifestantes a través de NPY.

Además, dijo que exigen a las autoridades de la Municipalidad de Asunción explicar qué ocurrió con el dinero que ingresó a la administración para la modernización del populoso mercado.

“Lo que le exigimos al intendente (Óscar Nenecho Rodríguez) es que explique qué pasó de los millones de dólares que se aportó para la modernización, que hasta hoy en día falta más del 50% para su terminación. Primero que terminen los planilleros y que por lo menos se controle los funcionarios que están. Estamos en contra de las medidas arbitrarias que el director quiere implementar en el Mercado 4 atacando a los permisionarios”, sentenció el hombre.

Asimismo, señaló que la principal medida que está buscando imponer Villalba en el sitio comercial es despejar las entradas a las galerías y las casillas, que según el hombre, terminaría afectando a más de 100 permisionarios.

“Lo que nosotros pensamos es que el director vino a despejar el Mercado para que terminen los permisionarios y que desaparezcan los mesiteros. Eso es lo que nosotros pensamos que es su intención. Son medidas arbitrarias, son prácticamente conflictos entre frentistas y el permisionario”, reclamó asimismo el trabajador.

Aseguró que no están de acuerdo con la forma de trabajar del director actual, a quien calificó de “bipolar”, alegando que “un día dice una cosa, pero al otro día dice otra”, por lo que decidieron no volver a hablar con él mientras no sea por escrito.

Finalmente, adelantó que continuarán con la movilización durante toda la semana hasta que reciban una respuesta a sus reclamos del jefe comunal o del titular del histórico comercio.

Desde Última Hora intentamos comunicarnos con el director Juan Villalba, pero el mismo no contestó a nuestras llamadas ni mensajes dejados al número con terminación 400.

Hace apenas dos meses, Óscar Nenecho Rodríguez nombró a Juan Villalba como nuevo director del Mercado 4, tras un voraz incendio que consumió varias casillas del lugar. Pocos días después, los trabajadores ya habían realizado cierres de rutas contra sus primeras gestiones.

“Este director viene de parte de un empresario que está atacando a los compañeros”, había señalado uno de los manifestantes en ese entonces. No obstante, Villalba había manifestado que hay cerca de 1.000 comerciantes con morosidad, de los casi 3.000 que registra el sistema de la Municipalidad de Asunción, cuyas deudas, en su mayoría, se registraron antes de la pandemia del Covid-19.