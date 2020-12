El documento publicado en Twitter es el informe pericial de la perito contable Graciela Álvarez Benítez, designada por la Fiscalía.

“Con todo lo expuesto en los puntos anteriores y estrictamente con base en los documentos colectados y agregados en el cuaderno de investigación fiscal, se ha cuantificado un total de ingresos con fuentes de ingresos por salarios, operaciones comerciales y personales por un total de G. 8.000.208.859 que fueron ampliados como egresos conforme al detalle expuesto en el flujo de caja, en un total de G. 6.094.613.889 y efectuando la relación de correspondencia entre los ingresos y egresos genera un saldo positivo de G. 1.905.594.970”, concluye la perito.

Según Cacavelos, con esto se determina que “no existe enriquecimiento ilícito del diputado Miguel Cuevas”. “Y estuvo preso más de ocho meses con base en una imputación que no se basaba en una pericia contable. Sobreseimiento definitivo ya, exigimos”, expresó.

Por su parte, el fiscal del caso, Luis Piñánez, explicó que el enriquecimiento ilícito y declaración falsa se determina producto de una investigación, y dentro de ella de una pericia de tasación, además de otros informes.

“Se hizo la imputación porque había una falta de correspondencia entre los ingresos de todo lo que él percibe y los egresos de un periodo de tiempo era de G 1.700 millones de fondos que no se encontraban dentro de una fuente de ingreso”, reiteró.

"El argumento de la Fiscalía siempre es que estamos en una etapa de investigación de recolección de pruebas y posteriormente el Ministerio Público, con base en las pruebas que tiene, tomará la decisión si hay elementos para una acusación o no", señaló.

Agregó que en esta etapa no se puede analizar si hay o no pertinencia de una prueba ya que eso se da dentro de un juicio oral y público, donde se discuten las pruebas.

Al respecto, mencionó que la Cámara de Apelación resolvió hacer lugar a una tercera pericia de tasación que en su conclusión difiere de la del Ministerio Público y que con ese elemento ya se había buscado la libertad de Cuevas.

"Si es que hay elementos que un Tribunal diga cuál de los tres peritos dice la verdad, eso es en el caso de la pericia de tasación. Producto de recusaciones se ordenó una pericia contable que es cuando se registran los ingresos y egresos que contabilizan todos los documentos contables que hablan del movimiento patrimonial de una persona que existe en la carpeta fiscal", comentó.

Indicó que la Fiscalía propuso a la perita y la defensa a su perito y este viernes los peritos contables presentaron su conclusión.

"El perito dice que no hay una falta de correspondencia, que aparentemente no hay ese saldo negativo en ese momento de la investigación con base en los documentos contables que el perito determinó. A lo mejor eso sea cierto o no sea cierto, yo no puedo hacer una análisis de la pericia que se presentó hoy recién. Ahora, decir que ya no hay enriquecimiento ilícito, para nosotros, tenemos que evaluar la investigación", reconoció el fiscal.

Apuntó que se analizaran todos los documentos con que se cuenta y recordó que el Ministerio Público tiene plazo hasta el 22 de enero de 2021 para presentar su acusación.

"Nosotros seguimos trabajando, investigando y ya luego determinaremos qué es lo que ellos contabilizaron", finalizó.

El diputado colorado se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa y tráfico de influencias, debido a un importante crecimiento de su patrimonio, mientras se desempeñaba como gobernador de Paraguarí.

De acuerdo con la investigación, el diputado tuvo un ingreso de más de G. 5.700 millones, mientras que su egreso superó los G. 7.400 millones, solo entre los años 2009 y 2019.