Película Apenas el Sol representará a Paraguay en los Oscar

La película nacional Apenas el Sol aún no fue estrenada en el país.

El largometraje fue proyectado en cines de Polonia, en las ciudades de Varsovia, donde la directora estuvo presente y entabló debates con el público, Breslavia, Gdynia, Katowice, Poznan, Bidgostia y Lublin.

El filme de la compatriota se llevó el premio a mejor película documental en el festival Millennium Docs Against Gravity, que tiene lugar en Polonia. La producción paraguaya también recibió el premio Jackson Wild Global Voices Recognition 2021.

El documental muestra la búsqueda de Mateo Sobode Chiqueno por recuperar la memoria e identidad del pueblo ayoreo del Chaco paraguayo.

Apenas el sol / Nothing but the sun - Trailer subtitulado (2020) Cine paraguayo