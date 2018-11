El senador Paraguayo Cubas sostuvo que él no hace política, sino que hace religión. “Y me parece que hago mucho mejor que ellos”, expresó con respecto al arzobispo de Asunción y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), Edmundo Valenzuela .

“Yo no he visto jamás a un obispo defendiendo a los pobres, ni en la calle, ni en ningún lugar. Ellos se la pasan chupando champán en cuanto evento hay”, aseguró en Ñanduti AM. Valenzuela pidió a Cubas que “sea razonable, que sea respetuoso” con sus colegas y con las instituciones establecidas.

El arzobispo consideró que si Payo Cubas fue elegido para trabajar por el bien común, que sea mancomunadamente con los demás parlamentarios. Payo señaló que no sabe qué institución está corrompiendo. Además, se preguntó con quién trabajaría en el Parlamento.

Criticó que “estos católicos” convirtieron la Iglesia en “una seccional de Dios”. Recordó que hay curas que le hacen misas al clan Zacarías, enemigos políticos suyos. “Ellos son los que se pasan compartiendo con los que roban al pueblo”, agregó.

Por otro lado, ordenó a Valenzuela a que “vaya a leer la Biblia” ya que en Mateo 10.34 Jesús dice: “No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino espada”. “¿Qué me va a hablar de paz?”, finalizó el controvertido parlamentario.

Un senador polémico

Desde que ingresó al Senado, Cubas protagonizó más de un altercado en el Congreso Nacional. Recientemente, pidió que haya más secuestros. “Muchos de los que están sentados en la sala deberían de ser secuestrados", afirmó en la sala con la presencia de Mirta Gusinky, cuya hija Cecilia Cubas falleció a manos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tras estar secuestrada, y Fidel Zavala quien estuvo en cautiverio bajo el mismo grupo.

“Siete millones de paraguayos son los que finalmente están secuestrados por los políticos corruptos”, agregó.

Gusinky respondió que “no hay ningún derecho de reclamar nada privando a una persona de su libertad, tenerla en cautiverio, violar todos sus derechos”.