El puente desató un escándalo por su costo y por un supuesto diseño de ñandutí que fue objeto de burla, además de su inclinación, pero también destapó que la firma ya había sido beneficiada con 52 adjudicaciones durante los 28 meses de gestión del actual Gobierno, por un valor de USD 46,67 millones, es decir, dos adjudicaciones por mes.

Lea más: Casi 2 licitaciones por mes ganó la superproveedora en la era Marito

Por si fuera poco, el arquitecto José Kronawetter, hoy separado de su cargo de director, mencionó que Jorge López Moreira, hermano de la primera dama Silvana López Moreira, hizo lobby a favor de Engineering SA y que acudió varias veces a reuniones en el MOPC, entre ellas al momento de la presentación de la maqueta de la pasarela, según la información que se maneja.

“¿Qué hacía Jorge López Moreira acá? Sinceramente no sé, desconozco totalmente qué hacía o de qué conversaron, hay que preguntarle a él y a los que estuvieron en esa reunión; lo que yo les puedo garantizar es que no voy a permitir que intervenga en los procesos licitatorios”, señaló el ministro Wiens.

También aclaró que no puede responder por algo donde él no estuvo y no tiene conocimiento.

“Nadie está autorizado a ejercer presión sobre cualquier funcionario público. Estamos actuando según conforme a la ley y resolución”, sostuvo.

De igual manera, remarcó que suelen recibir en la institución a diputados, gobernadores, empresarios y diferentes personas, pero que cada uno lucha por el bienestar de su comunidad.

Entérese más: Gasto de más de G. 14 mil millones en puente peatonal desata críticas a MOPC

“Ni si viene el Papa a pedir para que alguien sea beneficiado, yo no voy a permitir eso. No tiene autorización de hacer algo indebido, desconozco el contexto de la reunión que han mencionado. No voy a tolerar que venga ningún externo para actuar en contra de los procesos licitatorios”, remarcó.

Costos de la pasarela

El titular del MOPC dijo que el precio referencial de la pasarela salió de la revista Costos, que es utilizada por arquitectos como referencia, pero que de igual manera se está revisando todo.

En ese sentido, contó que ya se pagó el 72% de la obra a la empresa, esta semana se estaría montando la otra parte de la pasarela y se estaría terminando lo antes posible, ya que tiene un avance del 90%.

El costo inicial de la pasarela era de G. 12.437 millones y con dos adendas se aumentaron G. 1.683 millones al contrato original, siendo la única oferente la firma Engineering SA.

Wiens finalmente expresó que el proyecto pasó por la Secretaría Técnica de Planificación, que por resolución 1.139 del 11 de julio de 2019 se tuvo la factibilidad favorable, además de Contrataciones Públicas, que revisó lo actuado antes de publicar el llamado.