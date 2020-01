Párroco alerta sobre peligroso conflicto sobre tierra en Canindeyú

El sacerdote señaló que el lugar de conflicto corresponde a su jurisdicción parroquial, por lo que se siente afectado.

“Yo no estoy saliendo a favor de los campesinos ni de la propietaria, yo hago lo que debería hacer un sacerdote, poner en alerta para que las autoridades nacionales puedan venir a intervenir y evitar cosas peores”, manifestó.

Nota relacionada: Restituyen propiedades que habían sido ocupadas en Canindeyú

Además, comentó que recién en la jornada del domingo se enteró de la situación y manifestó que no le permitieron el paso a la propiedad, cuando quiso ir.

“Yo me preparé con mi consejo pastoral y económico, para visitar a la gente como sacerdote, llevando ánimo, alimento y una enfermera para la asistencia, pero lastimosamente la propietaria no me permitió entrar”, aseguró Martínez.

Igualmente, señaló que no está interesado en el trasfondo de la cuestión, sino que está preocupado por las condiciones en las que se encuentran las personas, ya que varios niños del lugar se encuentran con cuadros de fiebre y diarrea.

Nota relacionada: Sintierras y policías se enfrentan en zona de ocupación en Yasy Cañy

El padre Martínez también alertó sobre la presencia de "civiles armados" en la zona de conflicto. Sobre el tema, Alfredo Ibarra Cano, subjefe de la Comisaría 20ª de Yasy Cañy, aseguró que en el lugar no se encuentra ninguna persona armada.

Por otra parte, señaló que personal de la Agrupación Ecológica Rural (APER) está montando guardia en la propiedad.

En cuanto al acorralamiento a las familias, refirió que se les brindarán garantías si abandonan el territorio y que no habrá ninguna detención. “Lo que no se puede permitir es que ingresen a la propiedad privada”, informó.

Conflicto

El fiscal Lucrecio Cabrera ordenó la semana pasada la captura de Rubén Villalba y de otras ocho personas en el marco de la investigación por los supuestos delitos de tentativa de homicidio, asociación criminal y tentativa de homicidio.

Esto, a raíz del enfrentamiento que ocurrió el pasado 8 de enero durante una constitución fiscal policial en la colonia Tacuapí, distrito de Yasy Cañy.

Canindeyú Un total de 1.700 hectáreas suman las propiedades ocupadas por los sintierra en Yasy Cañy. Foto: Elías Cabral.

El conflicto tuvo como punto de partida la ocupación de unas 1.700 hectáreas por parte de supuestos sintierras. Según explicó el fiscal del caso, las fincas pertenecerían a un total de cinco personas.