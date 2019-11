Paridad desabrida

Fue un partido bastante disputado y no era para menos, ya que había mucho en juego. El Escobero llegaba con la necesidad de sumar de cara a su apremiante situación en la tabla de promedios y del mismo modo el Rayadito, que fue el más favorecido con el resultado, ya que si bien respira más alejado de la zona roja, está constantemente amenazado. Además, está en juego el acumulativo para ingresar a la Sudamericana.

Carlos González Ozuna abrió la cuenta a los 6’, pero 5’ después, Sasá apareció para ampliar su récord aunque no haya aparecido el homenaje por sus 300 partidos.

MERECIÓ MÁS. Desde allí, ambos tuvieron claras situaciones, pero no las pudieron concretar. No obstante, la visita mereció más, ya que fue un poco más pretencioso que el local, pero no estuvo fino frente al arco de Bernardo Medina.