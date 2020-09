Paraguayo Cubas está internado en Terapia Intermedia

El ex senador Paraguayo Cubas está internado por problemas de salud.

La abogada Yolanda Paredes, esposa del ex senador Paraguayo Cubas, comunicó en la tarde de este martes, a través de su cuenta de Facebook, que su esposo “está bien, se encuentra en Terapia Intermedia”.

Sin bien Paredes no confirmó el motivo del ingreso de Cubas al hospital, uno de sus ex asesores en el Senado, Fernando Ferreira Palumbo, mencionó, en la misma publicación, que el ex legislador sufrió un infarto.

“Payo tuvo un infarto, la intensidad no la sabemos aún, pero confirmado que infartó, como todos sabemos lo que significa eso, pero gracias a Dios los médicos están monitoreando constantemente en terapia”, precisó.

Nota relacionada: Payo es el quinto expulsado del Senado y en su lugar queda Kencho

Agregó que su evolución, dentro de la gravedad del cuadro, es satisfactoria, según expresiones del cuerpo médico que lo está asistiendo.

El político de Cruzada Nacional es conocido por sus polémicas inconductas, las cuales le ocasionaron la pérdida de su investidura en noviembre del año pasado.

Los senadores expulsaron a Payo Cubas por la agresión a una concejala departamental de Patria Querida, agresión a policías, daño a bienes públicos y por pedir “matar a 100.000 brasileños”.

También puede leer: Payo Cubas dice que no quiere ser presidente de "7 millones de inútiles"

Los parlamentarios alegaron, además, que Cubas ya había sido sancionado en dos ocasiones anteriores por exabruptos. Ante esta situación, el ex senador accionó ante la Corte Suprema de Justicia.

El pasado jueves informó en su cuenta de Twitter que realizaba el quinto urgimiento a la Corte para que se expida sobre su pedido de reincorporación a la Cámara Alta.