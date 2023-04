Paraguayo Cubas deposita su voto y critica largas horas de fila

Una gran cantidad de personas se acercaron para saludarlo y le demostraron su apoyo con gritos y aplausos.

Cubas comentó que está viendo “muy bien las elecciones” con una jornada tranquila. Además, instó a las personas a acercarse a los locales de votación para depositar sus votos, porque pese a que los lugares ya cierran a las 16:00 de todas formas pueden permanecer en el interior hasta que termine el escrutinio.

Lea más: Paraguayo Cubas, un candidato antisistema y con medidas radicales

“Quemaron estos hijos de su madre, ¿cuántas máquinas quemaron? ¿30.000 máquinas quemaron?, yo no sé para qué, nos están haciendo votar 400 personas por máquina, acá 240 personas cada dos minutos son los que votan desde las 07:00 hasta las 16:00. No puede ser, quemaron las máquinas, nunca se les cubrió el seguro”, lamentó.

Aseguró que esta situación va a incidir en la voluntad de la gente porque lo que podría ser media hora de fila, el sistema hizo que sean dos a tres horas de fila.

Comentó que hay algunos lugares en donde los miembros de mesa al ver tanta gente no firman las papeletas. Mencionó que esto podría afectar en un 10%; sin embargo, si llegan al alto índice que estima, que en la realidad se puede llegar.

“Yo calculo que 1.800 podemos llegar mínimo, que me afecta un 180.000, los otros no llegan. Uno no llega a un millón y el otro no llega a un millón y medio”, agregó.

Nota relacionada: Senado expulsa a Paraguayo Cubas tras incidentes con policías

Una ciudadana le pidió a Payo que si llega a ganar “no haga nada para que le puedan echar de ahí”. Le pidió que no “use su cinto” y que no dé motivos para que le hagan juicio político.

“No vayas a hacer nada porque vamos a depositar en vos nuestra confianza, pórtate bien”, le manifestó la mujer, a lo que Cubas le respondió que no se preocupe.

El polémico Paraguayo Cubas, conocido como Payo, adquirió gran popularidad en los últimos años, precisamente por su manera transgresora de actuar, como cuando defecó en un tribunal luego de cintarear a un juez o cuando fue detenido por grafitear la casa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, además de vehículos de la Fiscalía.

Le puede interesar: Paraguayo Cubas cintarea a juez y es enviado a prisión

Asimismo, golpeó a policías, derramó agua a sus colegas en el Senado, Juan Carlos Galaverna y Fernando Lugo, y tuvo un fuerte careo con Enrique Riera, quien incluso llegó a los golpes en plena sala de sesiones.

Su destitución de la Cámara Alta, a poco más de un año de haber comenzado el año legislativo, fue, sin embargo, por agredir a una concejala departamental de Patria Querida y a policías en Minga Porá, además de provocar daños a bienes públicos y pedir matar a 100.000 brasileños.

Paraguayo Cubas, lejos de abandonar la carrera política, comenzó una particular campaña, utilizando las redes sociales, como también saliendo a pedir votos en la calle y hasta preparando hamburguesas para solventar sus intenciones de llegar al sillón presidencial.