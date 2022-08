Paraguay tiene un solo centro de control de adicciones

Las adicciones pueden afectar negativamente la vida de los jóvenes, al punto de destruirla por completo si no se sigue un tratamiento oportuno. Foto: lavanguardia.

“(Como sociedad) no se dan muchas respuestas oportunas y viables (al adicto). Hoy la respuesta para el adolescente dependiente de la droga pasa por una respuesta punitiva o una carpeta fiscal, y no una ficha clínica. No tenemos muchos espacios de tratamiento”, sostuvo la profesional Graciela Barreto Castro en una entrevista en NPY.