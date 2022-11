El ministro Santiago Moisés Bertoni habló al respecto este martes y manifestó que el país tiene "la posición firme de no suscribir ningún acuerdo ambiental que ponga en riesgo el sistema productivo" del territorio nacional.

"Te proponen la reducción del 30% en el sector ganadero, pero no te dicen cómo. Entonces, hasta que no tengamos esa claridad suficiente no vamos a avanzar sobre los acuerdos. Una de las alternativas podría ser la reducción del hato ganadero", señaló a Monumental 1080 AM.

Agregó que el sector del arroz también está en la mira en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

"Primero, Paraguay es un país que no emite y no tiene gases de efecto invernadero y no tiene sentido hacer un compromiso sobre un problema que no creamos nosotros. Paraguay emite 0,9% de gases de efecto invernadero, por eso no vemos por qué tendríamos que unirnos, si prácticamente no estamos emitiendo", enfatizó Bertoni.

El metano es un poderoso gas de efecto invernadero. Un informe publicado en EFE señala que cinco de las cárnicas más grandes del mundo y 10 de los mayores grupos lácteos del planeta emiten conjuntamente lo mismo que toda la Unión Europea, que es del 83%.

"La agricultura y la ganadería no emiten y no tienen la capacidad de emitir efectos invernaderos", aseguró el ministro de Agricultura sobre Paraguay. "Creemos que nuestra métrica es diferente a la que quieren imponernos", resaltó.

Dijo que puede ser una amenaza, solapada de protección ambiental, donde pueden surgir trabas para la exportación de productos paraguayos, y que las políticas apuntan a la adaptación de los cultivos al cambio climático y no en la mitigación.

Sobre el punto, dijo que los sistemas de pasturas son muy eficientes en el territorio nacional y que la producción ganadera trabaja el 100% sobre un sistema de praderas.

"Si no estaba consumiendo esos pastos (el ganado), íbamos a tener incendios más graves. Nuestro sistema productivo es sostenible y balanceado", insistió Santiago Moisés Bertoni.