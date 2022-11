Asimismo, dijo que la nueva administración brasileña podría beneficiar a Paraguay en la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional, por lo que calificó a Lula como “un amigo”.

“Yo siempre sostuve que el presidente Lula es amigo de Paraguay. Las mayores reivindicaciones en materia energética en Itaipú las tuvimos en la era Lula”, expresó Duarte Frutos.

Al respecto, ejemplificó el caso del precio por la cesión de energía, ya que en el 2003 Paraguay recibía USD 26 millones en ese concepto, mientras que con la administración de Lula se logró ascender a USD 126 millones por año.

“Con Lula nosotros firmamos aquel acuerdo ANDE-Electrobras, que permitió al Paraguay acceder a la energía más barata y con eso sacamos de la quiebra financiera a la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) y sostuvimos la tarifa de energía por 15 años, que ya se modificó en la era Cartes”, prosiguió.

Al ser consultado si la elección de Lula en Brasil sería beneficiosa para el país en el marco de la renegociación del Tratado de Anexo C de la Itaipú Binacional, Duarte Frutos manifestó que toda negociación que involucre a ambos países en materia energética “será más llevadera”.

“Yo creo que sí. Es más, creo que el Tratado de Anexo C y toda negociación que tenga referencia con Itaipú sería mucho más llevadera con Jorge Samek, que sería el ministro de Minas y Energía (de Brasil), con el presidente Lula”, enfatizó.

Paraguay debe renegociar los términos del Anexo C de Itaipú con el Brasil en el año 2023, cuando Lula da Silva ya asumiría su mandato. Diversos sectores de la sociedad denuncian la falta de transparencia del Gobierno en las gestiones previas y piden que se defiendan los intereses del país.

Elecciones 2023

En tanto, al ser abordado sobre cómo el oficialismo actuaría en caso de que el próximo 18 de diciembre salga electo el precandidato a presidente por Honor Colorado, Santiago Peña, el ex mandatario aseveró que “no cree en el abrazo republicano”, pero que trabajarán por el Partido Colorado.

“El abrazo republicano es una expresión simbólica, pero yo no creo en eso. El presidente de la República decía que no va a compartir escenario con determinadas personas, lo que no significa que no va a trabajar por el partido, el coloradismo está por encima, vamos a trabajar por el partido en todo el país”, asintió.

Seguidamente, aludió que Cartes “simboliza una facción económica para el país y para el partido (Colorado)” y, sin embargo, reconoció que los colorados tendrán que integrarse. No obstante, alegó que trabajarán por los intereses del pueblo y “no de un sector”.

Obras de Aña Cuá avanzan en 35%

En cuanto a las obras de Aña Cuá, el ex mandatario señaló que están avanzando en un 35%, para lo cual 1.200 personas están trabajando de forma directa, por lo que para el próximo año se espera instalar la primera turbina.

Refirió que este último martes concluyó el concurso de precios para la construcción de la estación intermedia, que será adjudicada por USD 24 millones a la empresa Siemens-Rieder, con el liderazgo de la empresa nacional Rieder, que tiene el 62% del consorcio.

Según dijo el titular de la EBY, esto permitirá la interconexión Aña Cuá-Yacyretá-ANDE, para el flujo de la energía eléctrica, añadiendo que para la próxima semana se prevé llamar a licitación para la construcción de la línea.

Producción récord de Yacyretá

Por otra parte, el director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, señaló que este año la EBY llegó a una producción récord de energía limpia y renovable.

En ese sentido, dijo que en el mes de octubre se llegó a una producción de aproximadamente 1.200 millones de megavatios por hora, debido a que creció el río y las 20 turbinas están en funcionamiento.

En tanto, manifestó que ahora se realizará el mantenimiento de unas cuatro turbinas, con lo que se espera llegar a una producción de alrededor de 15 millones megavatios por hora, lo que se traduciría en mayores ingresos de divisas para el país.

“La bajante tuvimos el año pasado, hoy hay una crecida del río. A eso hay que sumar las turbinas que están trabajando en forma y las reclusas que están trabajando normalmente, por eso hay una elevación importante de la producción”, resaltó el director.