Gobierno respalda Añá Cuá, pero se cancelará si surgen irregularidades

Añadió que una de las cuestiones que especialmente llama la atención es la variación en el costo del proyecto. Para este llamado se calcula la inversión total en USD 575 millones, pero el ex jefe de Estado recordó que en 1998 se calculó que costaría USD 200 millones, monto que trepó a USD 250 millones en el 2001 y, posteriormente, ascendió a USD 400 millones en el 2006, bajo su administración. A propósito, apuntó que ordenó cancelar esa licitación en forma unilateral porque se estaba emprendiendo sin transparencia.

“Nosotros vamos a solicitar el servicio de una empresa internacional que verifique y certifique el proceso licitatorio, la estructura de costos ¿Cuáles son las razones del monto actual? Hay que preservar la transparencia, yo suspendí la obra en el 2006 porque los costos me parecían exagerados. Hoy no tenemos intención de suspender la obra, porque es necesaria. En 12 años Paraguay va a estar consumiendo totalmente la energía de Itaipú y Yacyretá, necesitamos Añá Cuá y también Itatí-Itá Córa. Pero si hay elementos, si los precios son altos, la licitación inclusive se puede suspender cuando las ofertas se abran. Es una decisión política”, expresó.

CONTROLAR A OFERENTES. El titular de la EBY añadió que los 11 oferentes también van a ser controlados, tanto para la construcción de las obras civiles (ocho consorcios) como para los proveedores de equipamientos electromecánicos (tres consorcios). Remarcó que habría varios directivos, vinculados específicamente a la empresa argentina Pescarmona (una de las concursantes), que fueron procesados por la Justicia del país vecino por corrupción.

Sin embargo, Luis Fretes, director financiero de Yacyretá, manifestó que hoy la acciones de esa compañía pertenecen al Banco Nación Argentina y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que los jefes ya fueron apartados.

Sobre su relación con el ex director argentino, Óscar Thomas (recientemente capturado y acusado desviar fondos de la EBY), Duarte Frutos enfatizó que “es un tema traído de los pelos” su nexo con Thomas, dado que él no era director paraguayo de la hidroeléctrica cuando estaba el argentino, y como presidente de la República no hablaba con funcionarios de segundo o tercer rango.

Sachs sugiere energías verdes

El economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien asesosará al Gobierno en materia energética, aseveró que Paraguay podrá ser muy beneficiado con el desarrollo de las energías renovables en el mundo, dado que cuenta con dos importantes hidroeléctricas y también posee una estratégica ubicación geopolítica. Añadió que la economía paraguaya debe ir fortaleciéndose en torno a la producción de energía renovable y que sus represas son sus grandes activos.De acuerdo con Sachs, para el 2040 el planeta ya contará un importante parque automotor de vehículos eléctricos, por lo que se empezará a usar más esta fuente energética en detrimento del combustible fósil. Las autoridades nacionales le pedirán al norteamericano algunos consejos para llevar adelante las gestiones con Brasil, en el marco de las negociaciones por la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, marcada para el 2023.El economista también dará sus pareceres sobre la política energética del país.