En el lugar se pretende construir una estación de servicio. Anteriormente, estuvo ahí asentada cerca de 90 años la ferretería Molinos San Luis, que en el 2018 se trasladó a otra sede.

Callizo manifestó en la víspera que la Intendencia omitió la recomendación técnica que hizo la Dirección de Patrimonio Cultural de la Municipalidad al respecto y cuestionó que la aprobación se haya basado en lo recomendado por la Dirección de Obras Particulares.

Este viernes dijo a Monumental 1080 AM que se tuvo en cuenta el criterio político y no técnico y señaló que esta situación es preocupante, debido a que no se consideró la recomendación que instaba a no proceder a la demolición.

Callizo explicó a la radio que si bien el edificio antiguo no está catalogado como patrimonio cultural, la Intendencia igual podía, a partir de la recomendación técnica, sacar una resolución para incluir entre los edificios históricos, conforme a la ordenanza 151/2000.

"El otro proceso es a través de la Junta Municipal, que tiene un proceso más burocrático y tiene que pasar por votación y todo un proceso interno. En cambio, la Intendencia podía con la recomendación de su propio departamento técnico hacer la resolución, lastimosamente, ellos no hicieron ese paso", mantuvo.

Desde la Secretaría de Cultura informaron que, luego de que el propietario del inmueble haya solicitado documentaciones respecto a la propiedad, desde la institución enviaron un informe señalando que sí se enmarca dentro de la Ley de Protección Patrimonial.

No obstante, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, deslindó responsabilidad de la Comuna, dando a conocer a través de sus redes sociales una nota que fue enviada por Capdevila a Juan Fernando Talavera Spinzi, propietario de Molino San Luis, ya en julio de 2021.

La Ley 5621, "De Protección del Patrimonio Cultural", tiene como objeto proteger, salvaguardar, preservar, rescatar, restaurar y registrar los bienes culturales de todo el país, así como la promoción, difusión, estudio, investigación y acrecentamiento de tales bienes.