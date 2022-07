El abogado Pedro Jara, quien tiene a su cargo la defensa de Wilmar Rodríguez, imputado por feminicidio , lamentó que en el expediente fiscal no haya una prueba de parafina. Afirmó que ese estudio hubiese esclarecido científicamente lo sucedido.

Sobre la responsabilidad de su cliente en el hecho, el representante legal opinó que se trató de un accidente la muerte de la adolescente Romina Peralta Rodríguez.

“Al comienzo yo no creía, pero ahora te puedo decir que él es inocente. En mi opinión, lo sucedido fue un accidente", aseguró el abogado en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El abogado explicó que aún no pudo leer con detenimiento la carpeta fiscal, por lo que no quiso dar mayores detalles sobre el caso.

No obstante, dijo que Wilmar Rodríguez fue uno de los primeros en auxiliar a Romina. “Lo de balística, el arma, orificio de entrada y de salida, no les puedo hablar porque no soy experto en eso", agregó.

Pedro Jara aseguró que su cliente tenía el arma en su poder debido a que una persona se la entregó en concepto de empeño.

Wilmar Javier Baliero Rodríguez, quien está recluido en la cárcel de Coronel Oviedo, afirmó que es inocente y pide que se esclarezca el caso. El sospechoso convocó a una conferencia de prensa este jueves, donde buscará dar su versión sobre lo acontecido.

En la noche del lunes 27, se confirmó la muerte de la joven Romina en el Hospital de Lambaré, supuestamente a consecuencia de las lesiones que sufrió por la explosión de un vapeador. Los médicos de Urgencia que asistieron a la víctima no se percataron de la herida de bala que tenía en el pecho.

El cuerpo fue entregado a los familiares sin realizarse una autopsia. Al día siguiente, los restos fueron exhumados para practicarle una necropsia, debido a que la pericia del vape arrojó que el aparato no sufrió daños. Tras esta diligencia se constató una bala alojada en el pecho de la joven.

El caso tuvo un giro radical con la detención e imputación de Wilmar Rodríguez, por presunto feminicidio. Según la investigación, los hermanos de madre eran pareja desde hace unos años y, supuestamente, se registraron algunos episodios de celos.