Joven imputado por crimen de su hermana afirma inocencia

En el escrito el joven alega: “Yo no le puedo decir quién fue por que no estaba presente, yo estaba en el baño para ir a trabajar”. También menciona “que a mí nadie no me escuchó, menos la Fiscalía, que directamente me acusó sin escucharme. Siento mucho lo que pasó y ojalá que se esclarezca todo”.

En la noche del lunes 27, se confirmó la muerte de la joven Romina en el hospital de Lambaré, supuestamente a consecuencia de las lesiones que sufrió por la explosión de un vapeador. Los médicos de urgencia que asistieron a la chica no se percataron de la herida de bala que tenía en el pecho.

El cuerpo fue entregado a los familiares sin realizarse una autopsia. Al día siguiente, los restos fueron exhumados para practicarle una necropsia, debido a que la pericia del vape arrojó que el aparato no sufrió daños. Tras esta diligencia se constató una bala alojada en el pecho de la joven. El caso tuvo un giro radical con la detención e imputación de la chica.