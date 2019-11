Para abogado de Cartes, Justicia brasileña atropella "la soberanía de Paraguay"

Al respecto, afirmó que el pedido de prisión se basa en conjeturas y resulta “apetecible” para el Brasil meter preso a un ex mandatario. No descarta participación política desde el Paraguay. Aseguró que hay “muchas fantasías” en torno a su cliente.

“Puedo adelantar que las comunicaciones que hubo entre Cartes y Messer fueron una conversación entre amigos y, desde que salió el procesamiento y la orden de detención (contra Messer), siempre hubo esquivamente y negativa de parte de Cartes”, dijo el abogado.

Posteriormente, preocupado por el impacto que pudieran tener sus declaraciones, el letrado dijo que no habló con Cartes sobre eso, por lo que no puede confirmar si hubo o no conversación entre ellos.

Para Pedro Ovelar, en caso de que Horacio Cartes haya ayudado económicamente a Dario Messer para sostener un proceso judicial, no constituye un delito.

“Recibir un pedido de ayuda para una asesoría jurídica –sobre procesos en Paraguay– estando la persona en Paraguay, no agota un análisis de que (Cartes) es parte de una asociación criminal. Lo mencionan, pero no se prueba. Digo esto como una hipótesis”, indicó.

Sobre la supuesta ayuda económica de USD 500.000 de Horacio Cartes a Dario Messer mientras el brasileño estaba en la clandestinidad, Ovelar dijo que no está en condiciones de afirmar si esto pasó o no. Dio a entender que estos recursos pudieron ser utilizados para que Messer se presente ante la Justicia y pague una fianza, reiterando que eso no es un delito.

“No afirmo que eso ocurrió, pero tampoco niego. En honor a la verdad no he conversado con él sobre ese punto (chats y ayuda). Igualmente, considero que no es delito ayudar para sostener una defensa para un juicio, por más que este esté prófugo. Pueden decir que no es políticamente correcto, pero no es delito. Frustrar la persecución penal si es delito, pero esto va más allá de ayudar a una persona”, dijo.

Aseguran que Paraguay no debería extraditar a Cartes

La defensa de Horacio Cartes asegura que las conductas mencionadas por la Justicia brasileña se producen en el Paraguay y el proceso en sí es un atropello a la soberanía paraguaya. “La conducta está desplegada aquí y no hay un delito trasnacional”, dijo.

“No debe prosperar un pedido de extradición desde el Ministerio Público y se debe frenar ese pedido, por el principio de jurisdiccionalidad. El proceso en Brasil no es ninguna garantía. Los fiscales brasileños creen que están en una película, se cometieron muchos actos ilícitos en el proceso, pasan por encima de garantías y leyes. El proceso es un atropello a la soberanía del Paraguay”, aseguró.

Nueva acción para evitar la detención

Pedro Ovelar adelantó que tras el rechazo del recurso de amparo para levantar la orden de captura contra Cartes, por un juez de segunda instancia, recurrirán al Supremo Tribunal de la Justicia. La acción será planteada este lunes, en Brasilia.

El abogado de Horacio Cartes dijo que el juez de segunda instancia rechazó levantar el pedido de prisión, debido a que consideró oportuno que el fondeo de la causa sea analizada en un tribunal.

El defensor explicó que Cartes podría ser detenido fuera del Paraguay por lo que seguirán con las acciones para levantar el pedido de captura.

También asegura que la Justicia del Brasil no es ninguna garantía y que los hechos atribuidos a su cliente deben ser jugados donde ocurrieron. “No puede ser que se atropelle nuestra soberanía”, sentenció.

Sospechas

La sospecha de la Justicia brasileña es que Cartes ayudó a esconder los patrimonios de Dario Messer y lo asistió cuando estaba prófugo. Supuestamente, el ex jefe de Estado le dio USD 500.000 a través del empresario Roque Silveira.

Otros paraguayos, que también cuentan con órdenes de prisión preventiva, están en la mira en el marco del Operativo Patrón, que se desprende del sonado caso Lava Jato.

Dario Messer es considerado el líder de un esquema de supuestas extorsiones y lavado de dinero de unos USD 1.652 millones.

El brasileño está imputado en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal, junto a su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes, y el empresario Adolfo Granada Cubilla.

Desde la Fiscalía paraguaya informaron este jueves que el Brasil no realizó ninguna notificación oficial sobre las últimas investigaciones que vinculan a Cartes con actividades ilícitas de Messer.

Por esto, se decidió que un equipo de fiscales viaje al vecino país para interiorizarse sobre los avances en las pesquisas.