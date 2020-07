Página de trueque pasará a plataforma digital gratuita

“Cambachivache no fue creado con fines lucro. Pero hoy en día pretendemos que Cambachivache sea autosustentable, porque hay gente que trabaja controlando y ayudando a que se puedan realizar los trueques y es totalmente voluntario”, indicó Irberri.

“El grupo es nuestro, pero estamos en un espacio que no nos pertenece. Estamos haciendo hace unos meses una plataforma que va a ser una especie de comunidad, siempre en beneficio de la gente, totalmente gratis, ya sea para descargar la aplicación o para obtener el servicio, siempre va a ser gratuito”, explicó Murcia.

El fundador comentó que desde la plataforma las empresas sí podrán publicitar, cosa que actualmente no se puede hacer por restricciones de Facebook. Para ello también se creó una sociedad anónima con la marca Cambachivache.

El grupo que nació hace 4 años ya cuenta con 400.000 miembros, mientras que en las últimas tres semanas se realizaron cerca de 6 millones de transacciones. Para ello trabajan 30 moderadores que encaminan a los usuarios a que puedan realizar publicaciones que faciliten el intercambio.

El trueque volvió a estar en auge ante la grave situación económica que atraviesa el país a raíz de la pandemia de Covid-19, mientra que el grupo que ya se encontraba desde hace años creció exponencialmente ante la necesidad de intercambiar artículos que ya no se usan por otros necesarios, sin necesidad de tener dinero.

Por su parte, la Subsecretaría de Estado de Tributación aclaró que trueques que se realizan a través del grupo de Facebook no necesitan pagar impuestos, siempre y cuando no sea una actividad habitual y no se trate de una persona jurídica.