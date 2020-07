Sitio de trueque se vuelve un boom para negociar en pandemia

Cambachivache nació como una necesidad personal de su creador, Jorge Iriberri, de intercambiar cosas que a él le gustaban y que sabía que no las podría comprar porque ya no estaban disponibles en el mercado o simplemente no tenía dinero para pagarlas. Fue así que en su afán de encontrar la forma de deshacerse de cosas que no usaba a cambio de otras, decidió abrir en 2016 un sitio en Facebook, al que denominó con el particular nombre de Cambachivache, que mezcla la célebre letra del tango Siglo XX Cambalache con otra del español que define muy bien aquellos trastos que ya no se usan: Cachivache.