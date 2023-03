Padres de beba con chikungunya claman un lugar en terapia para salvarle la vida

La niña permanece internada en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, en el Departamento Central, tras 22 días de haber nacido en otro centro asistencial.

Según relató el padre a través de Telefuturo, su hija fue ingresada al centro asistencial el domingo último, debido a que presentaba un cuadro febril.

Posteriormente, mostró una mejoría, pero para el reciente miércoles los médicos les indicaron que ya requería de cuidados intensivos, ante la complicación de sus síntomas, ya que incluso sufre de fuertes y constantes taquicardias.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1631231506621276160 #AHORA Beba de 22 días de nacida está con chikungunya y necesita con urgencia terapia. El padre de la niña, entre lágrimas, clama a las autoridades para salvar la vida de su pequeña.



Contactar al: (0982)374936



EN VIVO https://t.co/pASLMhm15D#DiaADiaPy #TelefuturoPy pic.twitter.com/QgaQslfwNB — Telefuturo (@Telefuturo) March 2, 2023

“Estamos muy mal. Los médicos nos dicen que necesita terapia y que hay que buscar. La posibilidad de salvarle está en encontrar un lugar. Ya golpeamos varias puertas y hasta ahora no encontramos“, expresó entre lágrimas el hombre.

Señaló que hasta el momento no les dieron un diagnóstico certero sobre el cuadro de su niña, pero que los especialistas del Materno de Fernando de la Mora presumen que se trata de chikungunya.

Asimismo, les indicaron que necesita hacerse varios estudios para detectar alguna otra enfermedad.

Puede leer: Recién nacido fallece a causa de chikungunya

“Dicen que hay que hacerle un chequeo general, que no hay luego estudios acá para eso, del corazón, más o menos tres o cuatro estudios que no hay acá en el hospital y no hay terapia intensiva“, lamentó.

Por su parte, el director del Materno de Fernando de la Mora, Luis Battaglia, manifestó a NPY que la pequeña se encuentra actualmente estable, pero que necesita una atención de alta complejidad, ya que está con dificultad respiratoria.

El médico indicó que la madre dio positivo a chikungunya y que por ello creen que se trataría de una trasmisión vertical.

Seguidamente, el profesional de la salud recordó que los niños y los adultos mayores son los más vulnerables ante los cuadros de la enfermedad de arbovirosis.

Las personas interesadas en ofrecer algún tipo de ayuda a la menor y a sus padres se pueden contactar al número (0982) 374-936.