Ovelar sugiere enviar pedido de jura de Cartes a comisiones

El titular del Congreso Nacional, Silvio Ovelar , informó este jueves a la prensa que pondrá a consideración del pleno la nota presentada por el ex presidente Horacio Cartes , quien pidió que lo dejen jurar como senador activo.

Igualmente, cree que el documento debe pasar a comisiones para que se saque un dictamen y luego sea tratado nuevamente en la Cámara de Senadores.

Cartes busca ocupar su banca en el Senado luego de haber terminado su mandato como presidente de la República.

Lea más: Senado define hoy si corta de raíz o sigue la agonía por la jura de Cartes

En caso de que acepten que jure como senador activo, el ex mandatario será el segundo presidente desde la caída de la dictadura en ocupar una banca en el Congreso. El primero fue Fernando Lugo, a quien dejaron asumir porque no terminó su mandato, ya que fue destituido a través de un juicio político luego de la crisis desatada por el caso Curuguaty en junio del 2012.

El artículo 189 de la Constitución Nacional establece que "los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz, pero no voto".

Cartes necesita que 11 senadores pidan que se trate su pedido en una sesión extraordinaria o finalmente se corte de raíz la situación. Aun si se llega a estudiar la nota, requiere de 23 votos para que lo aprueben y pase a ocupar su banca.