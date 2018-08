Senado define hoy si corta de raíz o sigue la agonía por la jura de Cartes

Mientras tanto siguen las conversaciones sobre la posibilidad de sacar una resolución en conjunto entre el bloque de Añetete y la multibancada opositora de respeto a la Constitución Nacional.

Ayer, el titular del Congreso, Silvio Ovelar, remarcó que pondrá la nota a consideración de sus pares, y que podría remitir a comisiones si es que no hay otra propuesta.

Este escenario podría ser determinante teniendo en cuenta que se podría cortar de raíz la polémica en torno a Cartes, quien insiste por una banca, o si se mantiene la agonía.

Beto Ovelar había asegurado que no hay números a favor del ex mandatario, y que apenas llegarían a 12 o 13, de los 23 que precisa para que haya cuórum y pueda jurar.

Haciendo un último sondeo, ayer, entre varios senadores como Rodolfo Friedmann, de Añetete; Fernando Lugo, del Frente Guasu; Fidel Zavala, de Patria Querida; Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, y Mirta Gusinky, ahora samanieguista, estos sostienen que se debe respetar la Carta Magna. Eso implica que a Cartes le corresponde la senaduría vitalicia.

AL ARCHIVO. Payo Cubas considera que la nota de pedido de juramento de Cartes se debe archivar, y está totalmente de acuerdo con la posibilidad de dar un punto final.

“Esas son decisiones por mayoría simple nomás. Se podría plantear mañana (hoy). Si hay 30 senadores, con 16 ya se manda al archivo”, señaló.

Cree que pueden haber votos de sobra teniendo en cuenta a la multibancada opositora, que son 19, más los senadores del sector Añetete.

Cuestionó a su colega colorado Juan Carlos Galaverna por su discurso de que los senadores deben estar proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Refirió que la Constitución Nacional solamente habla de suplente proclamado, y en ningún lugar hace referencia a titular proclamado.

“Este cartoncito que te dan en la Justicia Electoral de proclamado no sirve más que para usarlo en el baño”, ironizó, alegando que todos son electos por la lista sábana.

Zavala sugiere finiquitar de una vez por todas el tema

El líder de la bancada de Patria Querida en el Senado, Fidel Zavala, coincide en que se debe poner un punto final al pedido de juramento del ex presidente Horacio Cartes. “Creo que tenemos que dejar de una vez por todas en claro esto. Nosotros no vamos a poyar esto. Es una cuestión de votos, de voluntades”, remarcó el senador. “Para nosotros, es un tema que se tiene que terminar para poder trabajar tranquilamente. Creo que lo que corresponde es que realmente las personas digan si estamos de acuerdo o no. Que se trate de una vez por todas y terminemos con esto”, insistió el legislador. Refirió que la votación dependerá de cada uno, y que la intención es cortar por lo sano.