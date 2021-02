En ese sentido, la organización señaló que hay varios ensayos a nivel mundial con el objetivo de detener la replicación del virus a nivel de su punto de ingreso al organismo (las fosas nasales), pero hasta ahora ninguno de estos demostró una real eficacia.

Lea más: Mecanismo Covax enviará a Paraguay primer lote con 36.000 dosis anti-Covid

Asimismo, indicó que el mecanismo de acción del producto en cuestión sería el de formar una barrera mecánica que impida que el virus pueda invadir las células de la mucosa nasal por un lado.

Mientras que "por otro lado al acidificar el medio al interior de la fosa nasal, por la acción de otros componentes de la fórmula, se considera que el virus podría inactivarse".

No obstante, manifestaron que no tienen conocimiento de publicación alguna en revistas científicas, relativas a la efectividad de la fórmula farmacéutica, lo cual implicaría que los estudios realizados aún no fueron revisados por pares y en consecuencia no pueden afirmar que los resultados de los estudios fuesen válidos desde una perspectiva eminentemente científica.

Entérese más: Nuevos contagios de Covid-19 llegan a 1.285 y enfermedad deja 16 fallecidos

“Por todo lo expuesto y hasta tanto se acerquen más evidencias referentes a este caso en particular, la Sociedad de Otorrinolaringología no se encuentra en condiciones de afirmar que la utilización del producto sea beneficiosa para el paciente y en consecuencia ratifica como válidas las medidas universalmente probadas y aceptadas por la comunidad científica, como el lavado de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento social”, remarcaron.

Finalmente, hicieron un llamado a la conciencia a la ciudadanía, con el objetivo de evitar la relajación de las medidas preventivas y sobre todo instando a evitar reuniones sociales no imprescindibles.