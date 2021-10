Ortega propone pensar en una ciudad moderna, inclusiva y desarrollada como otras capitales de la región. Incluso, ciudades que no son capitales, pero que se destacan en distintos ámbitos por su buen funcionamiento, como Curitiba en Brasil y Rosario en Argentina, son ejemplos de que se puede pensar en municipios con dinámicas totalmente distintas a las que hoy rigen en Asunción.

"Para llegar ahí no podemos seguir votándole a Nenecho (Óscar Rodríguez), a (Augusto) Wagner, a Félix Ayala o Ramón Ortiz, a los que fueron concejales por mucho tiempo e intendentes, con ya comprobada experiencia de que no funciona. A la ciudad a la que queremos llegar no vamos a llegar repitiendo los mismos errores", instó.

Afirmó que el trabajo de un intendente es pensar y planificar una ciudad a futuro, con transparencia, trazando metas y objetivos, rindiendo cuentas a la ciudadanía, haciéndole partícipe del presupuesto, generando iniciativas de control, ya que, a su criterio, no se podrá lograr inversión ni mejoras sin transparentar la administración pública.

"La transparencia es la única forma de que sea financieramente sustentable. Es generar confianza con el contribuyente, rendir cuentas y mostrar qué es lo que se está haciendo para ganar esas contribuciones", detalló.

Agregó que hay prioridades y servicios que se tienen que prestar en paralelo y, como punto número uno, señaló el tránsito. "Hay que organizar el tránsito y, para poder descomprimir, hay que iniciar un fuerte emprendimiento de mejorar el sistema de transporte. No vamos a descomprimir mientras metamos todos los días más vehículos. Para eso se debe trabajar con el Viceministerio de Transporte o, de lo contrario, que la Comuna entre a prestar ese servicio", propuso.

Argumentó que el Municipio tiene un presupuesto de USD 260 millones al año y que parte de eso se puede destinar a la compra de vehículos propios y a la capacitación de funcionarios para conducir buses.

"El otro punto es inseguridad. Es un reclamo frecuente. Para eso nosotros planteamos hacer un mapa de riesgo, identificar los principales puntos y qué cuestiones de infraestructura se pueden resolver para que esos lugares, donde frecuentemente suceden esos hechos, puedan mejorar y prevenir", mencionó.

El tratamiento de la basura enumeró como tercer punto. "Es un gran tema en Asunción y además es un punto que va a marcar finalmente si vamos a parecernos a las capitales más desarrolladas del mundo o no, porque el sistema de recolección de residuos que ofrece la Municipalidad es arcaico, ya que en todos los países del mundo se tienen sistemas donde se clasifican las basuras y en Paraguay todavía no reciclamos basura, ni siquiera en la capital del país", lamentó.

Al respecto, habló sobre la posibilidad de instalar plantas de reciclaje como por ejemplo en el Mercado de Abasto, donde, según dijo, se pierden dos toneladas de basura orgánica por día, situación que se puede resolver instalando biodigestores para la producción de gas a partir de la basura orgánica, lo que, a su vez, generará trabajo digno.

Nakayama es "muy parecido a Nenecho"

En otro punto, consultada si el candidato liberal Eduardo Nakayama es lo mismo que Nenecho, Ortega respondió que al menos "es muy parecido".

"Yo creo que en la práctica los dos partidos tradicionales se parecen muchísimo. En la Junta Municipal de Asunción es donde más vemos eso. Tenemos que ver que César Ojeda, que es el actual intendente interino, es ahijado político de Nenecho, porque él era su suplente, después entró como concejal y ahora termina siendo intendente interino en reemplazo de Nenecho, quien fue votado por los mismos concejales liberales que hoy encabezan la lista del Partido Liberal", alegó.

La candidata aseguró que nunca se cerraron a una alianza con el Partido Liberal; sin embargo, afirmó que el candidato nunca tuvo un verdadero acercamiento, ni tampoco se llegaron a acuerdos programáticos para luego llegar a un acuerdo político.

"Si el acuerdo programático no existe, si no estamos de acuerdo en un modelo de ciudad, en qué ciudad queremos tener, en qué ciudad queremos vivir en 4 años, en 10, en 20 o en 30 años, quiere decir que no somos parte de un mismo proyecto político. Vimos una serie de declinaciones de candidaturas de algunos candidatos hacia otros, entonces son declinaciones con base en acuerdos que son oscuros para la ciudadanía, y yo a eso no me voy a prestar", aseveró.

Exige investigación de tipo penal a intendente interino

Johanna Ortega también se refirió al desacato de la Municipalidad de Asunción y su intendente interino, César Ojeda, al no presentar, en el periodo emplazado por la Justicia, la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 21 de diciembre del 2020.

Se trata de un monto de G 21.000 millones, por lo que solicitó la intervención del Ministerio Público y que se inicie una investigación de tipo penal ante el desacato de la sentencia definitiva dictada por la jueza Marcela Fernández.