“Olimpia debe USD 53 millones”

Tras tantas quejas sobre el sinceramiento de la deuda, el mandamás del Decano no titubeó: “La deuda es de 53 millones de dólares, es el mismo número que vengo diciendo desde febrero”.

Además Brunotte remarcó: “Si algún socio tiene dudas, la asamblea es el momento, cualquier socio puede ir a ver los balances, hace 10 días están abiertos a los socios para que vean”.

Sobre cómo la deuda del club se fue incrementando, el presidente no se escondió y explicó: “Hicimos un corte administrativo en octubre, hago un corte, en ese momento estábamos en 52 millones (de dólares), del 2019 a octubre del 2020 llegamos a 52 millones y ahora cerramos en 53 millones. Es un balance tenebroso, feo, pero lo importante es que es un balance transparente, auditado”.

Honorabilidad. Brunotte entiende el enojo de los hinchas y socios por la negra economía del club, que se potencia por el pésimo rendimiento del equipo en lo deportivo.

Pero expresó que no permitirá que se lo trate de malversador o ladrón, ya que todos los números son justificables desde los balances.

“Se puede criticar la gestión, la contratación en enero o febrero, pero, ¿qué hubiese sido sin la pandemia? No solo en lo deportivo sino en lo financiero. Todos los balances se presentan a través de la comisión fiscalizadora. Dentro del esquema de la reestructuración financiera, se reeestructuró unos 33 millones de dólares. Tenemos unos 15 millones que vienen desde espónsores que ya están comprometidos con la deuda”, clarificó Brunotte.

Sobre las herramientas de salvataje, el presidente hizo hincapié en la figura del fideicomiso para los socios más pudientes de la institución, la del hincha oficial donde pueden aportar los socios de menores recursos y el esquema de los grupos inversores extranjeros a ser tratado en la próxima asamblea del jueves 11 de noviembre.

Una situación económica compleja, que le pesó al último cuerpo técnico del Decano, quienes salieron repentinamente la semana pasada.

“La situación del Olimpia no es fácil, dentro de esa complejidad que nosotros vivimos, él (Álvaro Gutiérrez) y su cuerpo técnico decidieron por un tema personal que no era para ellos el momento en el Olimpia. Es mentira (sobre los pagos al día), eso no hubo en ningún momento”, remarcó Brunotte en FALG.



Miguel Brunotte, presidente del Decano, contó los detalles de la deuda.



Fichajes altos, fideicomiso, asamblea, todo en una tormenta perfecta.



“No me gusta hablar de Derlis (González) sino del Dínamo, porque no es él el problema, el problema es el contrato o acuerdo”.



“No importa el balance si en lo deportivo te va bien. Si te va mal, todo es feo. Me golpearía si me dicen que robé o malversé”.



33.000.000

de dólares de la deuda de Olimpia estarían asegurados del total de 53 millones. En esto ingresarían auspicios.



2.000.000

de dólares era el valor por Adebayor, en 10 cuotas de USD 200.000 que no se terminaron de pagar.



El Emperador debuta en Villarrica

Julio César Cáceres hará su estreno como entrenador de Olimpia en la Primera División, esta noche a las 20:15 ante Guaireña FC, en el Parque del Guairá.

Tras varios procesos como asistente técnico, con Néstor Gorosito y Sergio Órteman; además de ser técnico invicto del equipo de Reserva; hoy el Emperador se lanza como técnico superior.

Con un plantel molesto por falta de pagos, con la salida brusca del uruguayo Álvaro Gutiérrez, hoy Olimpia buscará salir del fondo de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.