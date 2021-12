Según el denunciante, fue contratado en febrero de este año por dicha firma para un trabajo de excavación de pozo para columnas, en la ciudad de General Díaz, en el Chaco.

De acuerdo con el relato del joven, un día le pidieron extraer cables de las columnas, y que en una de esas tareas tocó un cable que le produjo una descarga eléctrica, por lo que tuvieron que amputarle ambos miembros.

Centurión señaló al medio que la empresa presentó un acuerdo privado en el que pide que el trabajador acepte que hizo el trabajo sin el consentimiento de su jefe.

"Me trajeron el papel para que firme y me dijeron que tenía que firmar para que me paguen mi mensualidad y que cuando me recupere, me iban a llevar a la empresa para que siga trabajando. Pero, ¿qué es lo que voy a ir a hacer en la empresa?", señaló con preocupación Centurión.

Reconoció que la firma le compró una silla de ruedas y un ventilador, pero que todo lo demás fue costeado por su mamá.

Su madre, doña Virginia Centurión, en medio de llantos, pidió que la empresa se haga responsable y que mínimamente repare el daño con una prótesis para que su hijo vuelva a caminar.

Desde Última Hora llamamos a la línea telefónica de la empresa que figura en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, por tratarse fuera del horario de oficina, la llamada no fue respondida. Además, se consultó del caso al Ministerio de Trabajo, pero al momento de la publicación aún no se tuvo respuesta de la institución.