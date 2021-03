El profesional conversó este jueves con radio Monumental 1080 AM y aseguró que se ocupará de forma inmediata de preparar más camas en los servicios de la previsional debido al alto incremento de casos de Covid-19, que vaticinó va a tener una repercusión en las próximas semanas.

Asimismo, sostuvo que se encargará de la provisión de los medicamentos faltantes. No obstante, recalcó que IPS tiene un contrato vigente con un distribuidor que no está proveyendo insumos a causa de que proveedores internacionales tampoco lo están haciendo.

"(Los proveedores) legalmente ahora no nos pueden proveer. Es muy complejo el tema, pero vamos a trabajar para tratar de resolver lo más pronto que se pueda esta realidad", afirmó.

Sobre este punto, enfatizó en que el sistema de compras públicas para el sector médico en el país debe ser revisado de forma urgente. "No puede ser que tengamos el mismo proceso para la compra de una cubierta de vehículo del Estado", comparó.

Según el nuevo titular del Instituto de Previsión Social, la Ley de Contrataciones Públicas no está preparada para las compras urgentes, que actualmente requiere hacer el sistema de Salud y el propio IPS.

Incluso, acotó que las últimas crisis de la previsional no pasan por la gobernanza de la institución, sino por las adquisiciones de insumos y medicamentos que tienen un tedioso proceso.

"Los problemas no pasan por la gobernanza, ese no es el problema hoy, sino es que tenemos que acomodar las leyes de compras, agilizar ese proceso, algo más transparente en esa actividad. La ley de compras, en su afán de ser perfecto, hace que sucedan cosas que no se desean", subrayó.

Vicente Bataglia se desempeñaba como representante del Ministerio de Salud ante el Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social. El nuevo titular del IPS es médico cirujano, con especialización en ginecología.

La renuncia de Gubetich es a consecuencia de un pedido más del cartismo al que accedió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Los cartistas desde hace varios días vienen pidiendo la cabeza de Gubetich, como parte del trato para evitar un juicio político al jefe de Estado y tras la crisis sanitaria desatada.

En ese marco, además, se investiga el robo y posteriormente la venta irregular de medicamentos del IPS para la lucha contra el Covid-19 en las inmediaciones del Ineram.

En principio, el ex titular de la previsional afirmó que los fármacos fueron donados al Ministerio de Salud Pública, pero luego se comprobó que fueron sustraídos desde la institución misma para ser vendidos.