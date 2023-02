"No se mata por amor, se mata por violencia", una campaña ante ola de feminicidios

En ese marco, la Fiscalía lanzó recientemente una campaña de concienciación con la cual se busca recordar que “no se mata por amor” y que “no hay excusas para la violencia”.

Ambas expresiones surgen debido a que, usualmente, tras los casos de violencia o feminicidio, la sociedad paraguaya aún tiende a justificar los hechos.

“La mató porque la dejó”, “la mató por celos”, “la mató por amor”, “la mató porque la desobedeció”, “la mató porque le denunció”, “la mató porque estaba borracho”, “la mató porque se merecía”.

“La mató porque encontró mensajes ”o “crimen pasional”, son solo algunas de las acostumbradas frases que se emplean para minimizar los crímenes, pero que deben ser erradicadas.

Con la campaña, el Ministerio Público enfatiza en que el feminicidio “es el nivel extremo de una conducta violenta hacia una mujer” y que el primer paso para eliminar la violencia es reconocer las diferentes formas en que se manifiestan.

Campaña de la Fiscalía.jpg

Campaña “Violencia Visible”

En la misma línea, el Ministerio de la Mujer y la Oficina de la Primera Dama, con apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), tienen vigente la campaña "Violencia Visible", con la cual buscan concienciar sobre las situaciones de violencia que sufren mujeres y niñas en todo el país.

La iniciativa fue lanzada oficialmente en noviembre pasado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, pero según afirmaron desde la institución fue relanzada el lunes último, especialmente para alumnos de instituciones educativas.

En la ocasión, también fue promocionada la campaña "Noviazgo sin violencia", cuyo objetivo es detectar y prevenir las situaciones de violencia durante el noviazgo, así como sensibilizar a los docentes y a la ciudadanía en general sobre estos hechos.

Campaña violencia visible.mp4 Material de concienciación del Ministerio de la Mujer. Video: Ministerio de la Mujer

"La violencia contra la mujer constituye un problema grave a nivel global y local. El énfasis de la estrategia está en la detección de estos momentos en su etapa inicial para que como sociedad dejemos de normalizar situaciones cotidianas y trabajemos en la prevención y a su vez contribuir en la disminución de los casos extremos como el feminicidio", señaló durante el lanzamiento la ministra de la Mujer, Celina Lezcano.

De acuerdo con sus estadísticas, el Ministerio de la Mujer atendió de enero a diciembre del año 2022 a un total de 126.490 mujeres en los distintos centros de atención con los que cuenta.

Para este año, la cartera de Estado seguirá trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, a través de una red de protección y asistencia a las víctimas de violencia.

"Los funcionarios tienen que estar preparados"

La abogada independiente, ex viceministra de la Mujer y ex fiscala, Liliana Zayas, en conversación con Última Hora lamentó que hasta la fecha la sociedad sigue minimizando o justificando los actos de violencia, así como las instituciones todavía acostumbran a investigar a las víctimas antes que a los agresores.

Por ello, señaló que teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 5777, de Protección Integral a las mujeres, contra toda forma de Violencia, y varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, se debe entender que los feminicidios se dan solamente por la condición de ser mujer.

"Esta es la línea que tienen que tener las instituciones, los funcionarios tienen que estar preparados y entender que existe la posibilidad de que por esa dependencia emocional y económica ella misma no pueda salir de ese ciclo de violencia. No son crímenes pasionales, son cuestiones de género. No va a haber impunidad, si se trabaja en perspectiva de género y si hay un sistema de prevención", sentenció.

Seguidamente, destacó que la violencia intrafamiliar y los feminicidios forman parte de un problema social, que solo podrán ser erradicados con la educación en los diversos niveles de la sociedad.

Lea más: "El amor nunca hace daño": Las claves para una relación sana

"Encontramos un estudio que establece que una mujer puede tardar de entre 8 a 11 años para reconocerse víctima, por eso a diario escuchamos que son víctimas de sus parejas o ex parejas. Es importante estar atentos a las señales, debemos trabajar con los protocolos de perspectiva de género que existen desde hace años. Está la ley, están los protocolos", añadió.

Sicólogo lamenta que se siga normalizando la violencia

En el mismo sentido, en contacto con Última Hora, el sicólogo Osvaldo González, especialista en atender a mujeres víctimas de violencia y parejas en conflicto, recordó que "el amor nunca hace daño" y lamentó que se siguen normalizando las situaciones de violencia y machismo en la pareja.

“Alguien que le mata a su pareja no siente amor ni es un momento de locura. El machismo convierte a la mujer en un objeto del hombre, tanto así que este cree que puede o tiene derecho de hacer con ella lo que quiere. El feminicidio no tiene nada que ver con el amor. El amor nunca lastima, nunca hace daño”, enfatizó en la ocasión.

Ante esto, lanzó una serie de claves para que las relaciones de pareja sean sanas y estén libres de violencia, entre las cuales resaltó la importancia de tomar conciencia sobre las acciones machistas que ejerce el varón y sobre el machismo internalizado en las mismas mujeres.

Puede leer: El 2023 abre con un aumento de feminicidios en sus primeras semanas

En comparación con el 2022, los casos de feminicidio aumentaron entre enero y lo que va de febrero de este año. En esta temporada, el año pasado se registraban seis víctimas, mientras que a la fecha ya suman 10 las víctimas de este tipo de hechos a nivel país.

Dichos datos fueron extraídos del Observatorio de Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios (CDE), que también señala que hay un aumento en comparación con los años anteriores, ya que en enero y febrero del 2020 hubo nueve víctimas en total y en los mismos meses del 2021 se registraron cinco casos.

Casos de feminicidios.png

Ley de protección a las mujeres

La Ley 5777/16, de Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de Violencia, tiene por objeto establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado.

En sus otros articulados especifica que tiene la finalidad de promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que se aplicará sin ningún tipo de discriminación, ya sea en el ámbito de la familia o unidad doméstica, cuando exista una relación interpersonal de pareja presente o pasada, de parentesco o de convivencia entre el autor y la mujer agredida.

Asimismo, aplica cuando los casos se dan en la comunidad, sin necesidad de que exista una relación o vínculo de ningún tipo entre la persona o personas agresoras y la mujer, o si la violencia es perpetrada o tolerada por el Estado, a través de sus agentes o terceras personas con su consentimiento en cualquier lugar que se produzca.