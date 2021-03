No se descarta volver a fase 0 en Semana Santa, anuncia Giuzzio.

El titular del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio , advirtió que existe la posibilidad de retroceder a fase 0 durante la Semana Santa si las nuevas medidas restrictivas no mitigan la cantidad de contagios por Covid-19 .

"Si es que vemos que esto no da resultados (nuevas restricciones) podemos hablar de fase 0 en Semana Santa. Esta situación sanitaria nos lleva a reorganizarnos y tomar decisiones que no pueden ser tan lejanas", explicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Este domingo, el Gobierno anunció la restricción de la circulación desde el jueves en 24 ciudades del Paraguay ante el aumento de casos positivos de coronavirus hasta el 4 de abril. Además, las clases presenciales se suspenderán desde ese mismo día.

Igualmente, indicó que pondrán énfasis con los controles en los barrios, las canchas y sitios de concurrencia masiva.

Lea más: Gobierno restringe la circulación en 24 ciudades por casos de Covid-19

"No solamente tiene que ser en horario de restricción, sino que también controlar las reuniones en los barrios, piki vóley, el fútbol en las canchas. Estas actividades tienen mucho arrastre de gente", indicó el secretario de Estado.

Manifestaciones ciudadanas

Respecto a las masivas movilizaciones ciudadanas, Giuzzio mencionó que preocupa la situación y que "la idea es que se cumplan los protocolos sanitarios".

Aseveró que conversarán con los representantes para insistir en el uso de tapabocas y cumplir con el distanciamiento establecido.

"La idea es cumplir el protocolo. Si se hace dentro de un orden no habría inconvenientes, porque el decreto tiene que cumplirse para todos", añadió Giuzzio e indicó que "no comenzarán con las represiones".

"No vamos a empezar con eso (represiones en las movilizaciones). Obviamente, esa es la última medida", prosiguió.

Reuniones con gremios afectados

Con las nuevas medidas el horario de circulación se limita de 20.00 a 5.00 en Asunción, Ayolas, Caacupé, Caazapá, Caraguatay, Ciudad del Este, Coronel Bogado, Encarnación, Fernando de la Mora, Fram, Guarambaré, Hohenau, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Paraguarí, Pilar, San Bernardino, San Juan Bautista, San Ignacio, San Lorenzo, Villa Elisa y Villarrica.

Nota relacionada: Decretan nueva restricción horaria y suspensión de clases presenciales

Al respecto, dijo que este lunes tienen una reunión con el sector gastronómico para analizar varias cuestiones como un subsidio para el sector.

"Hoy tenemos la reunión con representantes del sector gastronómico, analizaremos los préstamos que tienen, la extensión de los mismos, algunos subsidios, también el subsidio por IPS, hay muchos temas que tratar", expresó y apuntó a que son los informales los que afectan al sector.

Por su parte, Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, explicó que la restricción horaria se da en un mal momento para el sector. Igualmente, mencionó que la concurrencia bajó bastante.

"Esta restricción horaria nos agarra en un mal momento, los préstamos de Fogapi se comienzan a pagar desde el próximo mes. Ya veníamos con poca gente en los locales, ya por el temor de la segunda oleada y también por las protestas", remarcó.