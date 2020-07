De acuerdo con su relato, ingresó a una vivienda sin permiso del propietario y procedió a hurtar los pomelos. En un momento dado, el dueño de la propiedad se percató del hecho y con arma en mano le indicó que se quede quieto y deje de agarrar las frutas.

“Entré en la casa, el señor salió y me dijo que me quede quieto, salió con su revólver, y por el susto corrí y me disparó. Son tres pomelos que tenía y mi gancho se quedó como evidencia, que mi intención era solamente el pomelo y por el temor yo corrí. Y después me agarraron, la moto patrulla me agarró y me trajeron acá (a la comisaría)”, relató.

Agregó que posteriormente fue llevado hasta la sede del Ministerio Público, donde consignaron que supuestamente robó también una garrafa y un tendedero de ropas.

“Hay mucha gente que me conoce, pueden reconocerme acá por cámara y decir que yo me dedicaba a eso (a vender fruta), solamente a eso me dedicaba, a recoger fruta, pomelo, aguacate, limón, mandarina. No pensé que iba a ser demasiado malo robar pomelo. Entré en una propiedad y reconozco que hice mal, pero mi intención solamente era agarrar pomelo”, expresó.

Recalcó que realiza trabajos de recolección de frutas y les provee a los vecinos. Insistió en su pedido de libertad y en que no se apropió de otros objetos como ahora lo acusan.

Aseguró que cuando fue apresado, los efectivos policiales le dijeron, supuestamente, que le “iban a fundir”. “Ellos se cayeron de la moto y se enojaron con eso, por eso escribieron de más, ese fue el enojo de ellos. Y no les pasó nada, solo fue un accidente. Pido mi liberación, por favor”, acotó.

Kemal admitió que tiene antecedentes penales, pero aseguró que el último caso fue hace cinco años y desde entonces se dedica solamente a la recolección de frutas. Agregó que también se dedica a labores de limpieza y fumigación.

“Me alejo siempre de la violencia y de todo lo que es problema, pero ahora estoy acá por esta causa”, mencionó.

Indicó que desde que guarda reclusión en la sede policial no fue maltratado por efectivos policiales y negó que lo hayan golpeado durante su detención.

Kemal pidió a las autoridades judiciales analizar su caso e insistió en que lo que hizo no es tan grave como para que lo condenen, siendo que hay casos más grandes donde los culpables no guardan reclusión. “Tengo derecho a que me devuelvan mi libertad”, apuntó.

Revisión

Entretanto, el Ministerio Público anunció en la tarde de este miércoles que la causa será auditada por la Dirección de Control de Gestión.

El informe de prensa de la Fiscalía refiere que, según la defensa el imputado trepó una muralla e ingresó a un domicilio particular supuestamente para hurtar fruta.

Agrega que este relato es rechazado por la investigación, ya que supuestamente Kemal fue detenido en flagrancia y había juntado algunas pertenencias prestas para ser llevadas.

La víctima manifestó que el hombre ingresó a su vivienda en tres ocasiones, de donde ya se había alzado con una garrafa, ropas, el marco de una ventana con una reja de hierro, entre otros bienes, y que fue reconocido por vecinos del lugar quienes dieron aviso a la Policía.