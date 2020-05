“No me van a imponer cosas”

El dirigente del Decano defendió su posición, ya que, a su criterio, solo apoya el deseo de sus jugadores de volver a entrenar, más aún avalado por el decreto presidencial de la apertura de la fase 2 de la cuarentena inteligente.

La solicitud fue presentada ayer por email a la APF y aguarda una respuesta.

“Olimpia se rige por lo que dice el decreto del presidente de la República y el Ministerio de Salud, que autorizan el entrenamiento de forma individual; no entiendo este tema, por qué se oponen a lo que Olimpia dice, si solo nos basamos en el decreto del presidente de la República. Están cuestionando la terminología del decreto para bloquearle al Olimpia”, dijo Trovato en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

“En el Olimpia tenemos una línea dirigencial muy clara. A mí no me van a callar, ni imponer cosas, ni decir que debo estar de acuerdo con fulano y mengano si no estoy de acuerdo. A mí me eligieron para defender al club Olimpia. La vez pasada propuse que el 25 de mayo podamos decir que el fútbol profesional vuelve en junio como la misma APF planteó, y los propios presidentes dijeron que no, que esperemos al 28”, sostuvo Trovato de forma crítica.

El mandamás franjeado siguió firme y apostando a recibir el visto bueno para que sus jugadores puedan entrenar en la Villa de forma individual o en Para Uno, que ya fue inspeccionado por la Comisión de Estadios y la Comisión de Salud de la APF.

DOCUMENTACIÓN. Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF, habló sobre el “cuestionario social”, que es un documento base para el protocolo de la APF, en donde los jugadores de Primera deberán contar su situación social: “Recién seis clubes (Sol, Nacional, Libertad, Cerro, River y Guaireña) presentaron esta información y el plazo se vence mañana (hoy)”, aclaró en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande.

Sobre el pedido de Olimpia para que sus jugadores puedan entrenar individualmente en la Villa Olimpia, Brunstein fue claro: “La autorización dependerá de los abogados de la APF, a mi parecer deberá tener un protocolo habilitado por la APF y el Ministerio de Salud, además de la infraestructura adecuada, sede habilitada, y el estadio no está habilitado para protocolo Covid. Mañana (hoy) se revisará la Villa Olimpia”. Además se respaldó en protocolos del Ministerio de Salud: “Este dice que debe tener un PCR negativo antes de los entrenamientos individuales, el 80% del protocolo (de la APF) ya se los presenté a todos los doctores de clubes”, recalcó el mayor responsable de la salud de la asociación.