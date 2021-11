"No lo pondría ni de viceministro de nada", dijo Cartes sobre Hugo Velázquez

El ex mandatario, Horacio Cartes , expresó durante el programa Mina en Casa, emitido por LaTele, que no está cerrado a la figura de Santiago Peña como primero para ocupar la chapa presidencial de cara a las 2023 y que, en caso de que exista un candidato que marque mejor en las encuestas, estaría dispuesto a cambiarlo, con el objetivo de llevar a mejor puerto al Partido Colorado.

Actualmente la chapa de Honor Colorado está compuesta por Santiago Peña como primero y el presidente del Partido Colorado y la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, como vicepresidente. La figura de Alliana habría sido propuesta por el presidente de la República y líder de Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez, como un candidato de consenso para seguir con la alianza Concordia Colorada, según expresiones del legislador en el mismo programa.

Sin embargo, Cartes sostiene que Peña se encuentra mejor posicionado, y que el propio Alliana lo reconoce, aunque tampoco le desagrada la figura del diputado, quien es cercano a él. Al no haber acuerdo, Colorado Añeteté decidió candidatar al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, como primero del Ejecutivo de cara al 2023.

"No lo pondría ni de viceministro de nada"

El ex mandatario se refirió en varios momentos de la entrevista a la figura de Hugo Velázquez y dijo que no es el que le gusta ni quiere para su partido y que nunca lo vio en gestión de gobierno.

"Estamos acá, no es el al que lo elegiría, creo que él tiene una vieja escuela del apriete (..) Y en el Poder Judicial, el Ministerio Público, que es un modelo que lo acarrea de siempre", remarcó.

Asimismo, cree que, si elige a Alliana como primero de la chapa, Velázquez no seguiría solo su carrera y se iría con ellos.

"Yo no lo pondría ni de ministro, ni de vice ministro de nada, mejor encontrarnos los domingos en el futbol, él es de Guaraní y yo de Libertad y que gane el mejor", manifestó, ante la consulta de si Velazquez ocuparía algún cargo en caso de llegar a un acuerdo sobre la chapa presidencial colorada antes de las internas partidarias.

De igual manera, mencionó que no escuchó ni tiene fundamentos de que Velázquez levantaría su candidatura, pero que "las verdades o números pueden hacerlo descabalgar". Sobre el punto, anunció que la próxima semana tendrán una encuesta sobre la figura de Peña, Velázquez y Alliana, quien podría ser un candidato para acercar a ambos sectores.

Entre otras cosas, aseguró que quiere paz para el Partido Colorado y que cada uno presente su candidato y que la gente elija, a la vez sostener que una encuesta a colorados revela que el 74% de los mismos no vota al color, sino a la persona.

"Hoy eso de querer recostarse en la bandera y todo eso, hoy para mí como nunca entra el perfil del candidato", aseveró, haciendo referencia al pasado liberal de Santiago Peña, que es motivo de críticas del sector oficialista a su figura.

Acercamiento con Mario Abdo Benítez

El ex titular del Ejecutivo especificó que hace tiempo no habla con Mario Abdo Benítez y que el reclamo que le hacen guarda relación a que entregó todos los organismos de seguridad al Partido Democrático Progresistas (PDP), como la Senad, el Ministerio del Interior, Seprelad y Secretaría Anticorrupción.

Cartes reconoció que cuando asumió nombró al liberal Francisco de Vargas como ministro del Interior, por un pedido de la Embajada de Estados Unidos, y que posteriormente en una convención del Partido Colorado le pidieron que le saque.

"Yo ni lo conocía personalmente, pero no creo que él tenga pedido de ningún lado y creo que estos son acuerdos de amigos o políticos", indicó sobre Abdo Benítez y sus designaciones.

El empresario y político no quiso expresar si le agrada o no que Giuzzio sea cambiado y que no le corresponde, pero hizo alusión a que uno de los ministerios más importantes es del Interior. "Si le pertenece a otro partido, él sabrá por qué", criticó.

"A mí no me cambia la vida Giuzzio, él tiene que rendir cuentas de su Gobierno mañana (Marito), no yo", agregó.

También dijo que duda de las palabras de Mario Abdo Benítez por momentos y que antes de las elecciones municipales existía Concordia Colorado y ahora dicen que no. Recordó que Óscar Nenecho Rodríguez, victorioso en las internas y en las elecciones municipales pasadas, estaba bien posicionado y que de igual manera Colorado Añeteté decidió candidatar a Daniel Centurión.

Disputa de la ANR con Mario Abdo Benítez

“Yo quiero seguir en Concordia y para entrar a pelear con algunos discursos de ofensas, yo no quiero eso para mi partido, además tengo que definir si voy aceptar pelear la Presidencia de la ANR y si voy a entrar a pelear en esos términos de ofensas, prefiero priorizar los proyectos del grupo donde estoy comprometido”, ratificó.

Cartes alegó que no quiere ser presidente de la ANR a cualquier precio y que va a esperar para tomar una decisión y medirá el ambiente.

“Si es el de las agresiones, si es volver otra vez como empecé a escuchar a algún personaje ahí, que con bastante curriculum negativo al frente del Partido Colorado y de la Presidencia de la República”, expuso, mencionando al ex mandatario Nicanor Duarte Frutos, actual director de Yacyretá.

Finalmente, insinuó que parece que Colorado Añeteté continúa en las internas municipales y que hablan de que ya no hay Concordia Colorada.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que también buscará la Presidencia de la ANR si Cartes lo hace, lo que refleja una gran división y disputas en el interior de la ANR.