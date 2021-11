Alliana afirma que chapa con Peña 2023 es “innegociable”

Esto debido a la versión de que su figura no medía en las encuestas y que por ello el cartismo decidió cambiar la chapa.

“Esa chapa presidencial es innegociable. Santiago Peña, presidente; Pedro Alliana, vicepresidente. Ahora, las otras chapas presidenciales, no sé yo”, afirmó el legislador.

No es la primera vez que su nombre se pone en duda. De hecho, la confirmación de la chapa se apuró precisamente por este motivo. Varios referentes hacen notar que Alliana no es un líder fuerte y que sus orígenes no son del Partido Colorado, sino del Encuentro Nacional (PEN). Lo mismo para el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, originalmente liberal, y que por ello no prende entre las bases del coloradismo tradicional.

Su principal oponente, el equipo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, de Colorado Añetete, el más activo en su campaña para el 2023, hace notar este punto flaco de la chapa cartista.

No obstante, Velázquez no definió aún quién será su dupla, ni si su postulación seguirá siendo bajo la denominación de Añetete o recibirá otro nombre. Mientras tanto, su equipo sondea la posibilidad de postularse por medio de una alianza; es decir, con un personaje no colorado, pero para ello se necesita una convención y Honor Colorado descarta dar apoyo a esta idea.

Igualmente, Alliana tuvo que salir a negar que bajará de su candidatura para apoyar a Velázquez.

“Niego categóricamente las afirmaciones de este medio (elecciones.com.py) servil al oficialismo y aclaro que quienes me ofrecieron la candidatura de consenso fueron ellos (Añetete), por el alto rechazo de su candidato (Velázquez) en una encuesta que habían realizado”, expuso Alliana.

La chapa Peña-Alliana tiene el apoyo del líder del movimiento, Horacio Cartes, quien además apunta a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR, según sus cercanos, lo que supuestamente motivó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a postularse por el cargo y competir al empresario.