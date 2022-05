El ex titular del MEC Juan Manuel Brunetti; el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante un lanzamiento de candidaturas en Guairá.

De acuerdo con el abogado y ex legislador Adolfo Ferreiro , el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , puede candidatarse para la presidencia de la Asociación Nacional Republicana ( ANR ), debido a que no existen fundamentos jurídicos que lo inhabiliten.

“Desde el punto de vista jurídico, en la normativa política, nada le impide al presidente de la República ser candidato a presidente de su partido, presidente si quiere de su club de fútbol o de la comisión de padres del colegio de sus hijos si quiere”, ironizó Ferreiro a través de Monumental 1080 AM, no sin antes mencionar que supuestamente “no tiene ningún interés particular” con la candidatura.

El profesional del Derecho señaló que se debe entender bien la “inhabilidad absoluta” —que implica que en ningún caso se puede subsanar e incluye impedimentos, como la cuestión de la edad, la residencia, entre otros—, de la “inhabilidad relativa” —que es la que imposibilita a una persona a realizar algo de forma temporal, mientras se deja de hacer otra cosa—.

En ese sentido, puso de ejemplo que tanto un joven de 19 años como un extranjero no pueden ser candidatos a presidente de la República de forma absoluta, mientras que los militares en carrera no pueden serlo, a menos que se retiren del servicio seis meses antes de su postulación.

“Después viene la incompatibilidad, que es no poder ejercer los dos cargos que tenés al mismo tiempo y ahí es donde se enredan todo los muchachos, según les conviene. La incompatibilidad es no poder ser al mismo tiempo intendente y senador porque la ley lo dice”, prosiguió explicando el ex parlamentario.

En cuanto a las inhabilidades que sí tiene un mandatario nacional, Adolfo Ferreiro manifestó que el presidente “no puede ejercer el comercio”. En ese sentido, dijo que en caso de haber heredado algún local comercial, puede quedar como propietario, pero que no puede desempeñarse como el vendedor ni administrador del local.

Finalmente, respecto a que Mario Abdo Benítez comience a hacer campaña política mientras es presidente, el abogado y ex senador aseguró que tampoco constituye un inconveniente legal con relación a sus funciones actuales, debido a que la campaña "es una función política" y porque Abdo "es el líder político principal del país".

A finales de abril, Mauricio Espínola, secretario privado de Mario Abdo Benítez, afirmó que el jefe de Estado desea ser el presidente de la ANR y que oficializará su postulación en los primeros días de junio.

En ese entonces, el allegado al mandatario manifestó que el titular del Ejecutivo está habilitado para postularse a la presidencia de la Junta de Gobierno y que no tendrá problemas legales, ya que el mandato de las autoridades partidarias culmina en el mismo tiempo en que dejará de ser presidente de Paraguay.

De esta forma, Mario Abdo Benítez deberá enfrentarse a Horacio Cartes, quien ya confirmó que pujará por la titularidad de la ANR. La institución partidaria cuenta con una prórroga del mandato de sus autoridades, como los miembros de la Junta de Gobierno, de las distintas seccionales y delegados convencionales que van hasta fin de año del 2022.