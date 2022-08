Esta semana apuntó al fiscal Osmar Legal, a quien calificó como uno de los "sicarios" al servicio del clan González Daher para presionar a las víctimas en casos de usura.

Lea también: Desirée tilda a Legal como “sicario” de González Daher

En la anterior, señaló al fiscal Lorenzo Lezcano porque ya tenían información sobre las andanzas del presunto narco uruguayo Sebastián Marset antes del inicio del operativo A Ultranza.

La senadora fue consultada este sábado si recibió amenazas luego de hacer estas denuncias y negó, pero acotó que le pareció extraña la situación que se le presentó el jueves último y mencionó que publicó algo al respecto en Twitter.

https://twitter.com/desimasi2/status/1560764567235579905 Estas “abusando” de tus fueros heimí.



Uso fueros como corresponde, para denunciar a la #RoscaMafiosa desde siempre.



O de que sirven?



Para bordar?

Para jugar?

Para cantar, recitar?

Para posar?

Para huir de CBI como algunos? #Prioridades — Desirée Masi Jara (@desimasi2) August 19, 2022

"Me llamó la atención una persona que me dijo algo en el súper", señaló a la radio Monumental 1080 AM. "Era una camioneta, tenía el vidrio polarizado, y la persona me dice: 'Estás abusando de tus fueros, nena'. En Paraguay muy poca gente sabe qué es un fuero", prosiguió.

Más detalles: Senadores denunciarán el martes al fiscal Lezcano

Dijo que en cuanto recibió ese mensaje, ella hizo un gesto con la mano preguntando qué le estaba diciendo, por lo que la persona le dice enseguida que era una broma y se retiró del lugar.

"Me pareció muy raro porque cuando un político se va a un lugar, la gente común se te acerca y no te habla de fueros, sino de sus problemas", añadió.

Denuncia penal contra Lorenzo Lezcano

En otro momento también habló sobre la denuncia penal que debía presentar el martes pasado junto a sus colegas de distintas bancadas contra Lezcano. Explicó que el acompañamiento del oficialismo quedó en la incertidumbre tras la designación de Estados Unidos al vicepresidente Hugo Velázquez como significativamente corrupto.

El otro sector que la iba a acompañar es el Frente Guasu. Sin embargo, debido a que este bloque tampoco definió una posición tras la hospitalización y condiciones de salud de su líder, el senador Fernando Lugo, quien sufrió un ACV estando en el recinto parlamentario, no consiguió la adhesión de otros.

Desirée Masi alegó que además se le presentó un problema de salud y no pudo continuar con los trámites pertinentes.

"Eso fue lo que pasó. El lunes, que imagino que van a estar, tiene que estar a las 11:00 (Mesa Directiva), si eso no ocurre (el apoyo) firmaré sola. Pero, tiene más fuerza si proviene del Senado. Si tenemos los votos, vamos a lograr que sea como una resolución del Senado", resaltó.

Pide investigar a Víctor Galeano Perrone

En la conversación con Monumental 1080 AM explicó por qué se refirió en sus últimas publicaciones en las redes sociales al ex senador oviedista Víctor Galeano Perrone, quien estuvo varios años prófugo por el magnicidio del ex vicepresidente de la República Luis María Argaña, y por qué lo califica como "monje negro".

"Él está asilado en Uruguay por el tema de Argaña. Él va y viene", manifestó la senadora progresista. Y en este sentido, dijo que ese país también lo debería investigar por supuesto tráfico de cocaína.

Explicó que al grupo de asesores del ex presidente de la República Horacio Cartes, que eran gerentes de las empresas de su propiedad, se los llamaba "monjes negros" y que el ex oviedista era uno de ellos.

"Galeano Perrone siempre está, lo que pasa que es una persona que aparece y desaparece. Hagan un poco investigación de la ruta de cocaína. Lo que pasa es que acá nadie nomás se anima a decir eso", subrayó.