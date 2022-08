Desirée tilda a Legal como “sicario” de González Daher

Ironizó diciendo que el mismo se presenta como “el fiscal anticorrupción estrella”, y que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no lo incluyó en la investigación.

Además, anunció que el próximo lunes estaría presentando una denuncia penal contra el fiscal Lorenzo Lezcano, reclamando que ninguno de sus colegas se animó a firmar con ella.

“Ningún matón de quinta me va a mover un pelo de la posición mía y de mi partido (...). Algunos fiscales creen que me van a callar”, alegó.

“Muchos escuchamos el audio. Ese es el fiscal hablando con el partner cuando era asistente del juez Corbeta. Lo cuidan muy bien a Osmarcito”, indicó la senadora, en relación a un audio entre Legal y Fernández Lippman.

“Tiene que ser presión directa del lekaja, decía. De ahí ascendió y fue a Luque. Después es fiscal anticorrupción. Uno de los fiscales estrella. No negó su voz, y dijo que estaba cuidando del juez”, señaló.

“El Jurado de Enjuiciamiento está jodiendo (...). Tiene una lista de fiscales intervinientes, absolviendo a uno y enjuiciando a otros”, dijo.

“Osmar Legal se excluyó a sí mismo, ¿y el Jurado no sabe? No son capaces de traer. Acá tengo todas las causas, ¿quieren que les pase?”, increpó.

“¿Por qué no está el nombre del fiscal Osmar Legal? No son capaces de investigar. Mi reclamo es al Jurado en general. Alguien les pasó una lista y creen. ¿En serio Bogarín? Osmar Legal interviniente y se autoexcluyó. El que ordenó la detención de una víctima de González Daher no está investigado”, fustigó.

Hizo referencia al caso justamente de la víctima que se ratificó en la denuncia ante la Comisión sobre lavado de dinero, y que luego le siguieron en unos coches.

“Resulta que viene la gente a la comisión antilavado, da su testimonio, son intimados, sus casas son allanadas, reciben amenazas”, reclamó.

“Tengo toda la causa. Lo que pasa es que el Jurado termina sancionando a la última fiscal que interviene. Si van a hacer su trabajo, hagan en serio. Legal no solo hizo de sicario de González Daher, sino que hizo una lista de sus compañeros”, remarcó.

“Son cuatro tomos. Está Lorenzo Lezcano y toda esa gente”, sostuvo Masi, mencionando que uno de los medios de comunicación está filtrando los documentos.

“Yo todavía no sé por qué no tienen imputación. En el Senado de Uruguay van a ser interpelados por el caso de (Sebastián) Marset”, indicó.

“Nadie quiere denunciar. Nadie tiene tiempo para enfrentar a fiscales. Han perseguido a ciudadanos. Se autoexcluyen y entregan a sus compañeros”, insistió.

“El lunes, en conferencia de prensa, voy a estar presentando la denuncia penal contra Lorenzo Lezcano”, dijo, e insistió en su reclamo a la persecución de los que colaboran con la CBI.