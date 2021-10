Nenecho y Nakayama gastaron tiempo del debate intercambiando agravios

Apenas comenzó a hablar, el liberal recordó la xenofobia de Nenecho contra su persona durante un acto político en una seccional colorada y que le valió varias críticas. No obstante, dijo que lo perdonaba, pero no así a su gestión.

Nakayama, quien se mostró más agresivo durante todo el debate, habló sobre la seguridad como uno de sus ejes, además de la revitalización del centro histórico y revisar el estado administrativo de la Municipalidad, que para él se encuentra en estado calamitoso y responsabilizó a su adversario político.

El colorado, por su parte, propuso continuar con las obras de mejoramiento, como la construcción de desagües pluviales para llegar a un 60% en los próximos años. También apuntó a mejorar la tecnología de la Comuna y revitalizar el microcentro, cambiando, entre otras cosas, el cableado del tendido eléctrico por subterráneos.

Apenas pudieron hacerse preguntas entre ambos. Nakayama aseguró que Nenecho mintió sobre la promesa de comprar unas 500.000 vacunas contra el Covid-19 en el peor momento de la pandemia, sabiendo que era imposible.

Rodríguez respondió que hicieron los esfuerzos, al igual que otros intendentes de la oposición, como el de Ciudad del Este y Villa Elisa, Miguel Prieto y Ricardo Estigarribia, respectivamente.

El ex concejal e intendente, por su parte, preguntó a Nakayama cómo cambiaría la administración municipal, si no tenía siquiera conocimiento de cuánto iba a ganar y tenía en su equipo a personas que trabajaron con el ex intendente Mario Ferreiro, quien terminó renunciando por denuncias de una caja paralela.

El azul dijo que el salario es lo de menos y desmintió que personas del equipo de Mario Ferreiro se encuentren dentro de su equipo político, además de asegurar que le darán una nueva cara a la Municipalidad. El historiador también retrucó a Nenecho diciendo que él como presidente de la Junta Municipal aprobó todos los balances de Ferreiro.

Inmediatamente, Rodríguez careó a Nakayama y nombró a Carla Linares y Víctor Raúl Benítez como parte de su equipo y del anterior intendente, mientras que el liberal negó el hecho. Ambos se calificaron de mentirosos.

“Mentiroso, manipulador y charlatán”, calificó Nenecho sobre la figura de Nakayama, en tanto que el liberal lo responsabilizó de ser cómplice de la administración de Ferreiro y de tener padrinos políticos. También hizo referencia de que es un mitómano y que tenía que tratarse.

Los candidatos también tuvieron tiempo de sobra para expresar sus propuestas, como en la cuestión de seguridad, donde ambos presentaron propuestas similares, como la creación de una Policía Municipal y mejorar la iluminación de espacios públicos.

Sobre los baches, Nakayama propuso reemplazar el asfalto en algunas zonas por adoquines y cemento hidráulico, en tanto que Nenecho habló de que los baches son culpa de los caños rotos de la Essap, por lo que gestionaron un acuerdo para el cambio de caños viejos en unos 100 kilómetros y colocarlos en las veredas. El liberal criticó a Nenecho por endilgarse gestiones del Gobierno central y la Essap.

Basura y limpieza.

En cuanto a basura y limpieza, Nakayama apuntó a transformar el vertedero Cateura e instalar y convertir la basura en trabajo y riqueza, instalando una planta y dando un trabajo digno a gancheros de la zona y una vida salubre a los niños del lugar.

El colorado, a su vez, defendió que durante su año de gestión logró cerrar Cateura y que buscará adquirir 20 camiones recolectores y otros de menor porte para ingresar a lugares de difícil acceso y evitar la problemática que se tiene de arrojar basuras en cauces hídricos, como también instalar una planta de transfusión.

Gestión administrativa

El liberal apuntó a mejorar la gestión administrativa y no contratar a ningún funcionario más, como también aumentar la recaudación y descentralizar la parte administrativa, con oficinas de cobro en barrios populosos para evitar que los contribuyentes pierdan tiempo,

Nenecho, por su parte, aspira a mejorar la tecnología, sincerar el catastro y apuntando a una ley de capitalidad, además de señalar que durante su gestión se disminuyó la morosidad.

El debate duró aproximadamente una hora y 20 minutos, donde ambos candidatos buscaron desacreditar al otro. Los candidatos Yohana Ortega y Luis Narvaja no fueron invitados al debate.