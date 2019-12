Nenecho: "Cartes me dijo que no pida socorro si no puedo administrar Asunción"

Nenecho Rodríguez dijo este lunes a Monumental 1080 AM que aún no recibió comunicación oficial sobre su desvinculación de Honor Colorado . Además, comentó que todavía no logró hablar con el líder del movimiento, Horacio Cartes .

No obstante, explicó que sí conversó con el ex presidente antes de tomar la decisión de asumir como nuevo intendente de Asunción, el pasado viernes, tras la renuncia de Mario Ferreiro.

“Textualmente me dijo que él no está involucrado en la Municipalidad y que si considero que tengo la capacidad de enfrentar la situación de Asunción, que me anime, pero que no pida socorro si no puedo administrar. Yo considero que tengo la capacidad y que no tengo ningún problema en trabajar”, expresó Rodríguez.

Por otra parte, indicó que tampoco conversó con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero sí participó el viernes pasado de una reunión con varios legisladores y cercanos al mandatario, quienes le pidieron que dé un paso al costado en cuanto a la titularidad de la Comuna.

En la reunión estuvieron el ministro del Interior, Euclides Acevedo; los senadores Antonio Barrios y Arnaldo Franco, el diputado Arnaldo Samaniego y el asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión.

“Ellos me solicitaron que dé un paso al costado y decline mi candidatura. Yo les dije que no tenía inconvenientes de hacerlo, pero que no podría garantizar el voto de los colegas”, señaló.

En cuanto al relacionamiento con Honor Colorado, Rodríguez refirió que la molestia surgió del diputado Hugo Ramírez, porque supuestamente el legislador no quería su candidatura.

“Hugo Ramírez no quería que yo sea electo, porque él quiere ser candidato a intendente por Honor Colorado”, afirmó.

Aparentemente, Nenecho Rodríguez no cuenta con el apoyo de ambos movimientos colorados. Por ello, fue consultado sobre la gobernabilidad que tendrá en la Comuna, pese a la falta de un respaldo.

Ante esta situación, el jefe comunal contestó: “Con trabajo se consigue apoyo, es cierto que el Gobierno Central tiene obras en Asunción y nosotros vamos a poner todo el empeño y trabajo que se requiera".

“Yo creo que cuando empecemos a demostrar con firmeza y determinación, la propia ciudadanía se va a revelar y va a acompañar. No creo que ningún político salga en contra de lo que la ciudadanía quiere”, aseveró el nuevo intendente.

El ex concejal colorado Óscar Rodríguez fue elegido para completar la intendencia de Asunción por un periodo hasta el 2020.

Su ascenso se dio a raíz de la renuncia de Mario Ferreiro, cuyo entorno político fue imputado por la Fiscalía por tráfico de influencia, lesión de confianza y coacción, debido a una investigación de supuesta recaudación paralela en el Municipio.

Entre los imputados se encuentran Marcelo Mancuello, Aureliano Servín, Francisco Florentín, además de los sobrinos del ex intendente, Fernando Arturo Ferreiro Ayala y Alberto Mauricio Ferreiro Paz.