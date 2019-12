Nenecho Rodríguez promete que "rajará" a funcionarios planilleros

Al ser consultado sobre si se animará a tocar a los funcionarios sindicados como planilleros, no dudó en responder que buscará reducir la cantidad de trabajadores en el Municipio, que actualmente son 7.200, según mencionó.

“A los planilleros voy a tocar, los voy a rajar a todos. No voy a tolerar absolutamente nada y lo digo de forma responsable porque Nenecho Rodríguez no piensa candidatarse a ningún cargo electivo", afirmó de forma categórica en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Sobre ese punto, agregó que se abocará el 100% en salir bien parado del cargo porque para él representa un desafío grande.

Además, el jefe comunal adelantó que emitirá una resolución donde dispondrá que los efectivos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se dediquen a ordenar y controlar el tráfico, en lugar de cazar infractores por medio de controles aleatorios.

En desarrollo...