Nano Galaverna: "Tengo al mejor maestro"

Nano Galaverna manifestó que hasta el momento no conversó con Calé sobre su futura banca legislativa. Como diputado suplente número uno del Partido Colorado por el Departamento Central, Nano reemplazará a José María Ibáñez, tras la renuncia al cargo presentada por este último.

La Cámara de Diputados debe analizar la renuncia presentada por Ibáñez este lunes y, de aceptarla, convocar a Nano Galaverna para que jure en su reemplazo. Esto podría darse en la sesión extraordinaria convocada para este martes.

"Me llena de felicidad compartir un poder del Estado con mi padre. Es una responsabilidad muy grande, pero, como le digo a los amigos y siempre sostuve, tengo el mejor maestro que me va a guiar a hacer lo mejor posible en la Cámara de Diputados", indicó en declaraciones a la radio 1020 AM.

Recordó que tiene una vasta trayectoria política, puesto que desde los 18 años milita dentro del Partido Colorado: fue integrante de la Comisión Juvenil y miembro de la Seccional Colorada de Ypacaraí; además, se desempeñó como concejal durante dos periodos consecutivos e integró el Comité Central de la Juventud Colorada; actualmente, es presidente de seccional por segundo periodo consecutivo.

Agregó que trabaja de cerca con las clases más necesitadas y que desde la Cámara Baja laborará con más énfasis por los derechos de los más desprotegidos: "Ahora, que tenemos la bendición de Dios de estar dentro de la Cámara, vamos a trabajar con más fuerza para que el beneficio del Estado llegue adonde corresponde, que es al pueblo".

Dijo, por otro lado, que la presión ciudadana que posibilitó la renuncia de Ibáñez deja como gran lección que se deben hacer las cosas bien y que el pueblo está cansado del pokarẽ (corrupto), de lo que está fuera de la ley, por lo que debe honrarse la confianza de la gente.

Agregó que las responsabilidades son individuales. "Personalmente, tengo la enseñanza de mi padre: la apoyo ndaha'eiarã incondicional, tiene que ser condicional; porque la palabra incondicional significa que si se hace algo mal, yo voy a seguir apoyando; ndaikatuiarã. Entonces, mi apoyo es condicional para todos los compañeros y compañeras que actúan según lo que dicta la ley", mencionó.

Sobre los jugadores del club 24 de Mayo de Ypacaraí, que estaban nombrados en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Nano dijo que jamás fue denunciado judicialmente. Recordó que solo uno de los jugadores del club era funcionario de la Justicia Electoral, pero fue nombrado antes de pertenecer a los registros del 24 de Mayo, cuando militaba en otro equipo de fútbol.

En el año 2010, el Ministerio Público inició una investigación luego de que una publicación de Última Hora revelara que el Estado paraguayo desembolsó un total de G. 127.360.00 para pagar el salario de los jugadores del club de fútbol 24 de Mayo, de Ypacaraí, donde Nano Galaverna era arquero. Los jugadores prestaban servicios en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

