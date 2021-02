"Yo escribí con él por una publicación que hizo de una cirugía y me comuniqué por WhatsApp. Todo fue por esa vía", aseveró la mujer. Siguió contando que fue citada en el edificio Galenos, donde Carvallo hace consultorio.

Dijo que cuando llegó no estaba nadie ni un equipo médico para que asista en la cirugía. "Yo pensé que iba a ser en una clínica y me llamó la atención de que él estaba solo y era un consultorio, pensé que iba a haber un equipo", continuó.

Relató que le aplicó anestesia local para el procedimiento. "Me puso anestesia local y cuando ya me estaba operando yo sentí el corte, le dije que pare y él me dijo que ya estaba por terminar", recordó la mujer quien indicó que pagó un adelanto de la operación que tenía un costo total de G. 3.000.000.

La misma mencionó que ya se estaba bajando para retornar a su casa y que iba en Uber; sin embargo, poco después comenzó a tener un sangrando. "Le dije que estaba sangrando y él me dijo que cuando llegue a casa me higienice y me acueste. Me di cuenta que él se quiso desligar de mí", denunció.

Ante la situación, se trasladó por su cuenta hasta el Hospital del IPS de Luque y luego la derivaron en ambulancia hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Carvallo ya no respondía ni las llamadas ni mensajes, dijo la mujer.

"No podían controlar el sangrado, me llevaron a IPS Central, donde me dijeron que tenía que volver a cirugía porque me coció sin nudos y me cortó una arteria", explicó y añadió que el proceso legal del caso está en manos de dos abogados.

Ante su experiencia, la misma instó a las personas a tener cuidado a la hora de elegir un médico cirujano. "Pasé muy mal, fue como una pesadilla todo para mí. ¿Por qué me dejó que salga sola si sabía que yo tenía una hemorragia?", reprochó.

Carvallo fue imputado por la fiscala Claudia María Aguilera Jara, por la presunta comisión del hecho punible de homicidio culposo.

De acuerdo con la imputación, el médico realizó el procedimiento solo, sin un anestesiólogo que lo acompañe.

En agosto del 2018, el cirujano plástico Miguel Ángel Carvallo fue sentenciado a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por supuesta declaración falsa, por haber dado información incorrecta acerca de su clínica, que funcionaba de manera clandestina.