Cirujano imputado por homicidio culposo da su versión sobre muerte de paciente

Al respecto, el médico habló este sábado sobre la situación y dio su versión de lo que pasó durante una intervención que debía ser de párpados, pero que terminó en una cirugía de implantes de mamas.

"Lo cierto es que no fue anotada como una cirugía de parpados y pedimos el cruce de llamada con el enfermero. Ella fue anotada como para una cirugía de mamas", mencionó en el programa La Lupa de Telefuturo.

Siguió contando que la paciente Maylen Analía Romero Ledesma entró al quirófano y recibió anestesia local. De acuerdo con el relato, cuando inició la primera incisión en la axila, la joven comenzó a tener convulsiones.

"Estaba una chica en la sala para filmar la cirugía. A ella le dije que suelte la cámara y que ataje las piernas y al médico que también estaba le ordené que llame al médico terapista", agregó.

Siguió indicando que el médico terapista se presentó al instante y comenzó con todas las maniobras necesarias. "En la primera convulsión ya se le llamó al médico terapista y yo lo asistí", remarcó.

Ante la consulta de cuáles serían los motivos por los cuales la paciente convulsionó, Carvallo respondió que la joven no dio algunos detalles referentes al tipo de actividad deportiva que realizaba y suplementos que consumía.

"Nosotros hicimos la primera consulta en julio. El día 28 de diciembre me llama ella y me pregunta si el 30 podíamos realizar la operación y le digo que sí, pero le pido que venga un día antes", manifestó y firmó un papel donde aclaraba que no tenía alergias y ningún antecedente patológico.

"Era una chica completamente sana en teoría, pero después de lo que sucedió, descubrimos que en un lapso de 15 días esta chica tuvo cuatro competencias de fisicoculturismo", puntualizó y alegó que este tipo de hechos "pasa factura al organismo".

"Ella a mí no me mencionó que realiza este tipo de deportes. Incluso, hay un producto que ella consumía que puede provocar crisis convulsivas, infarto o fibrilación cardiaca", remarcó el cirujano, quien aseguró que está habilitado para hacer cirugías plásticas y aplicar anestesia.

También, dijo que en el caso presentará testigos.

Investigación fiscal sigue

La fiscala Claudia María Aguilera Jara mencionó que las investigaciones del caso siguen y que todavía están en una etapa incipiente del proceso; sin embargo, aseguró que tienen elementos suficientes para probar el hecho punible de homicidio culposo.

''Nosotros configuramos (la imputación) conforme a los elementos suficientes de sospecha que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo en el hecho punible de homicidio culposo'', expresó.

La agente fiscal mencionó que la joven ya estaba sufriendo un paro y que llegó a convulsionar tres veces y no una como manifiesta Carvallo.

''La víctima estaba sufriendo ya un paro, en atención a que convulsionaba y no solamente una vez, sino lo hizo tres veces en diferentes intervalos de tiempo y aparentemente el doctor seguía con la cirugía'', afirmó.

El hecho se registró el 30 de diciembre del año pasado, a las 16.20, cuando Maylen Analía Romero Ledesma, junto con su novio Fernando López Blanco, habrían concurrido al Sanatorio Medicis, ubicado sobre la calle Félix Bogado 1917 esquina Picuiba de la ciudad de Asunción.

En el Sanatorio Medicis se había solicitado la reserva de una sala de quirófano, con el fin de realizar supuestamente una cirugía ambulatoria de párpados, sin internación.

El pedido fue anotado en la agenda del sanatorio por parte del licenciado en Enfermería Dionisio Vera como cirugía de párpados. Sin embargo, este agendamiento de cirugía, que en realidad fue de implantes de mamas, correspondería a la víctima fatal.