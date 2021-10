"Mi pareja se puso en frente de ellas y sin decirme nada empezaron a pegarme con puños entre las dos, me arrastraron en el brasero donde estaba prendido leña, me hicieron sentar ahí, después me caí de ahí y el brasero se cayó, donde se quemó mi pareja y casi se cayó mi hijo", relató.

Este caso se registró el domingo último en el barrio San Jorge, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, del Departamento Central.

La mujer negó haber difundido cualquier comentario sobre sus atacantes y alegó que el percance se originó a causa de un "chisme mal contado". Sufrió quemaduras en la pierna al igual que su pareja.

"Lucía Grance afirmó que yo dije que ella se metió con una persona, siendo que yo no dije eso", acotó.

El percance ocurrió cuando la víctima fue a comprar remedios yuyos, rubro al que se dedica. Luego de sufrir la agresión, la mujer presentó denuncia ante la Policía Nacional.