Pero el ministro Daniel Benítez negó esta situación y manifestó este sábado que la intención del recluso es regresar al Centro de Rehabilitación Social de Encarnación (Cereso), en Itapúa, de donde fue trasladado hace cuatro meses aproximadamente.

“Yo estuve haciendo mis averiguaciones y conforme a la gente del penal no existe eso (las amenazas). No obstante, le trasladamos de pabellón, le tenemos en un lugar tranquilo, que le da la seguridad mínima. Lo que él estaba manifestando es que quería trasladarse de la cárcel de Concepción”, señaló a radio Monumental 1080 AM el titular del Ministerio de Justicia.

Aseguró que la cartera estatal recibió denuncias de que el reo extorsionaba en la cárcel de Encarnación y por ese motivo lo cambiaron de penal.

“Él contactaba a través de redes sociales, se conocían y luego empezaban una relación sentimental. Posteriormente, hubo un caso donde la mujer terminó con él y él insistió en las redes sociales y amenazaba a los familiares. Por eso se lo trasladó”, agregó Daniel Benítez.

Luego dijo que se le sacó el teléfono celular, puesto que la ley prohíbe que los internos posean medios con los cuales puedan establecer una comunicación, y se adoptaron otras medidas.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Marabel está en una celda que solamente es ocupada por él y que la población común no tiene acceso a él.

El joven fue condenado a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad por el quíntuple homicidio en la casa del terror que ocurrió el 8 de octubre de 2018 en el microcentro de Asunción.