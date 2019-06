Meteorología anuncia un lunes con ambiente cálido y sin lluvias

Para Asunción se pronostica una máxima de 26ºC, en el norte se espera 28ºC; en el sur 28ºC y en el este 26ºC. En la zona del Chaco paraguayo la temperatura alcanzará los 30 ℃.

Para esta jornada no se prevén lluvias pero sí vientos predominantes del sector noreste. No obstante, para este martes no se descartan precipitaciones dispersas en la zona suroeste del país.

Las temperaturas registrarían un ascenso paulatino en los próximos días, lo que estaría favoreciendo a sensaciones térmicas de cálidas a calurosas en horas de la tarde, según la meteoróloga Cintia Espínola.