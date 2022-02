Mercado 4: Comuna afirma que "hay un gran trabajo" del director

Sobre el punto fue consultado si la Comuna capitalina respaldará la continuidad del funcionario en su cargo y en un momento pidió separar la gresca de la gestión que lleva adelante.

"Creemos que Juan, en particular, y la Dirección del Mercado, en general, están haciendo 'un gran trabajo'. Acá se está buscando dar orden a lo desordenado que hoy está (el mercado) y eso pasó por hacer un censo. Hoy sabemos cuántos permisionarios hay, cuánto se debe pagar. Aumentó la recaudación en un 40%", mencionó Mora.

El jefe de Gabinete resaltó que los pagos ahora se realizan a través de bocas electrónicas, se está haciendo un mapa de las zonas de riesgos del Mercado 4 con el trabajo de Buzó y se está verificando la situación de las conexiones de los permisionarios.

"Por supuesto que van a pedir su cabeza, por supuesto que molestó, pero no es por el hecho del fin de semana. Eso fue un hecho aislado, anecdótico, y lastimosamente hoy toma vigencia sobre lo central que es el problema de seguridad que representa el mercado, como bomba de tiempo para todos los capitalinos", apuntó.

"No confundir el mensaje"

Permisionarios del Mercado 4 de Asunción preparan una movilización para este lunes contra el director municipal, Juan Villalba, para pedir su destitución tras la pelea que se registró el fin de semana. Se iniciará a las 11:00, sobre Pettirossi, en Eusebio Ayala y General Aquino, y de ahí se dirigirán a Rodríguez de Francia.

Leonardo Ojeda, permisionario involucrado en la pelea con el director municipal, amenazó con cerrar las calles en la medida de fuerza.

"Me parece que no hay que confundir el mensaje. (...) Que no se use como excusa lo del fin de semana como para acompañar una situación que estamos viendo con una hoja de ruta clarísima. Es demasiado contundente, tenemos que entre 300 y 400 permisionarios que tienen que ser reubicados, todos censados", insistió Federico Mora.

Asimismo agregó que retomarán las conversaciones con la Itaipú Binacional para continuar con los trabajos en el edificio central del populoso mercado.

El Gabinete de la Municipalidad de Asunción está al pendiente del diagnóstico médico de Juan Villalba, que se debe emitir este lunes. La señal es que respaldarán la gestión del director municipal, quien participó en la gresca con Leonardo Ojeda el sábado pasado, tras una entrevista televisiva.

El permisionario involucrado fue detenido con su hijo Roger Manuel Ojeda, de 23 años, quien también estuvo implicado en el hecho. Ambos fueron liberados en la noche del mismo día. Estuvieron tres horas retenidos en la Agrupación Especializada.

Ojeda sostuvo el domingo que levantará una querella contra Villalba, ya que él y su hijo resultaron con lesiones tras la pelea, que asegura fue provocada por otro bando. Indicó que cuentan con diagnóstico médico y grabaciones.