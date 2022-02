Ojeda mencionó a Última Hora que Villalba "presionó" para que se diera una orden de captura. Señaló que el fiscal Guillermo Sanabria le mencionó que la detención fue "para dar cumplimiento a una audiencia de declaración indagatoria y escuchar la otra parte".

"Yo creo que ni cuando le buscaron a los secuestradores de Cecilia Cubas no hubo tanto policías, vinieron unas 12 patrulleras y alrededor de 400 policías", comentó sobre su detención en la tarde del sábado en el Mercado 4.

Se trata del presidente de la asociación de permisionarios del populoso centro comercial. En la mañana del sábado, Ojeda y Villalba participaron de una entrevista televisiva y al salir del canal, se enfrentaron a golpes.

"Nosotros estábamos de lo más bien haciendo nuestro trabajo, tratando de evitar una gresca o cualquier contacto físico, justamente para no terminar en esto. Pero al final sucedió lo que sucedió y lo que yo hice fue en defensa de mi hijo de 17 años, el director vino como para dañarle físicamente a mi hijo por la forma en la que vino, con una patada voladora, esa fue mi reacción a su acción", comentó.

https://twitter.com/Santula/status/1495052040598429701 Según el circuito de seguridad del 13, así se dieron los hechos https://t.co/N3DphNfkiK pic.twitter.com/Wj2x1B3PeR — Santiago González (@Santula) February 19, 2022

Afirmó que esta semana levantará una querella contra Villalba, ya que él y su hijo también resultaron con lesiones tras la pelea que asegura fue provocada por el otro bando. Indicó que cuentan con diagnóstico médico y grabaciones.

"Sabíamos que de una u otra forma no iba a terminar bien, por eso él (Villalba) llevó al presidente de los comerciantes, que es un ex barra del club Olimpia. El director le llevó para ese efecto, el que me derramó el agua y me siguió desde el estudio, vociferándome y agrediendo verbalmente fue Antonio Acosta", denunció.

Dijo que el mismo no estaba invitado al debate del programa televisivo y que tenía apariencia de estar bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia.

"El director también estaba todo sudado con las pupilas dilatadas, el otro también, los dos estaban completamente descontrolados, vinieron para incidentar, por eso traté de salir lo más rápido posible", relató.

Dijo que en la pelea se rompieron dos celulares, más un estabilizador de cámara con el cual se estaba grabando, que tendría un costo de G. 2.000.000, además de los teléfonos.