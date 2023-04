Menchi: "Quiero justicia porque hubo una violación a mi intimidad"

Barriocanal lamentó haber sido víctima de violencia digital y manifestó que "lejos de construir una sociedad democrática, los mensajes de odio generan todo lo contrario", por lo que exigió justicia en la causa.

"Quiero justicia porque aquí hubo violación a mi intimidad, esto es violencia digital, es una violencia que se puede dar en la vida real. El mundo virtual y el mundo real tienen que tener las mismas consecuencias", reclamó.

Aseguró que siempre es muy respetuosa con los números de otros colegas o personas en general, por lo que señala que se sintió avasallada al percatarse de que su número se difundió de esa manera.

Sostuvo también que Vera no publicó ningún otro número en las redes sociales y que hasta el momento no se registró ningún otro caso similar. En tanto, aseveró que desde el momento en que decidió acudir a la Justicia percibió mayor protección.

https://twitter.com/npyoficial/status/1645811669711618049 "Recurrí a la justicia y a partir de esa primera medida, cesaron los mensajes", dice Menchi Barriocanal



♦ La periodista manifiesta que desconoce si se difundió también el número de algún colega suyo.#NPY pic.twitter.com/4yAdFA2b9g — NPY Oficial (@npyoficial) April 11, 2023

Nota relacionada: Con fuerte apoyo, Menchi encara juicio oral contra Juan Vera

"Me vi forzada a recurrir a la Justicia y a partir de esa medida cesaron los mensajes automáticamente, por lo que de alguna manera me vi protegida en esta situación. Al decidir no dejar pasar la situación y encarar con la Justicia, sentí que había una protección", afirmó.

El juicio se desarrolla ante la jueza de Sentencia Mesalina Fernández en el Palacio de Justicia de Asunción, donde simultáneamente están agolpadas un grupo de personas de diversos sectores que, con carteles y pancartas, apoyan a la comunicadora.

Menchi Barriocanal fue afectada el año pasado por una serie de hostigamientos en las redes sociales y en su número de WhatsApp, tras lo cual querelló a Juan Vera, quien presuntamente difundió su número de teléfono personal e instó a las personas a amedrentarla.

El ataque de Vera se debió a que la periodista defendió un convenio con la Unión Europea (UE), mediante el cual se accede a millonarias donaciones para el ámbito educativo y que un sector de la sociedad alega que busca instalar ideología de género.

Como ambos no llegaron a una conciliación, debido a que la situación le afectó sicológicamente tanto a Menchi como a su familia, el caso llegó a juicio.